https://ria.ru/20220114/lavrov-1767795871.html
Ежегодная пресс-конференция Сергея Лаврова. Прямая трансляция
Ежегодная пресс-конференция Сергея Лаврова. Прямая трансляция - РИА Новости, 14.01.2022
Ежегодная пресс-конференция Сергея Лаврова. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров проводит ежегодную пресс-конференцию. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:09
2022-01-14T11:09
2022-01-14T11:09
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров проводит ежегодную пресс-конференцию.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Пресс-конференция Сергея Лаврова
LIVE: Пресс-конференция Сергея Лаврова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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сергей лавров, видео, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Ежегодная пресс-конференция Сергея Лаврова. Прямая трансляция
2022-01-14T11:09
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PT1S