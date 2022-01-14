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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/laboratorii-1767870208.html
Собянин оценил работу системы лабораторных исследований по COVID-19
Собянин оценил работу системы лабораторных исследований по COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022
Собянин оценил работу системы лабораторных исследований по COVID-19
Система лабораторных исследований в Москве позволяет проводить до 700 тысяч исследований коронавирусной инфекции за 10 дней, в том числе исследовать штаммы,... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:07
2022-01-14T16:07
распространение коронавируса
москва
сергей собянин
андрей комаров
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Система лабораторных исследований в Москве позволяет проводить до 700 тысяч исследований коронавирусной инфекции за 10 дней, в том числе исследовать штаммы, сообщил журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин."В Москве для борьбы с пандемией создана система лабораторных исследований, одна из самых мощных, наверное, в мире. Сегодня в нее включены 25 лабораторий - это городские лаборатории, федеральные и частные лаборатории. Москва способна обрабатывать за 10 дней около 700 тысяч таких исследований, реально производится в день от 40 до 50 тысяч, но мощности рассчитаны (на большее)", - сказал Собянин в ходе посещения диагностического центра лабораторных исследований столичного Департамента здравоохранения на Варшавском шоссе, специалисты которого проводят секвенирование генома коронавируса.По его словам, таких мощностей "достаточно, чтобы обеспечить всех желающих и понять, какая эпидемиологическая ситуация в Москве". "Кроме того, с июня прошлого года мы создали на базе центра диагностических исследований специальную лабораторию по секвенированию штаммов коронавируса, в частности "омикрона". И сегодня это, пожалуй, одна из крупнейших лабораторий, которая выдает около 1,5 тысяч исследований за неделю... Это дает достаточно точную картину того, что происходит", - заключил мэр.Как уточнил директор диагностического центра лабораторных исследований Андрей Комаров, с 14 января в столице начинает действовать система лабораторных исследований ПЦР-тестов на обнаружение "омикрон"-штамма. Он отметил, что секвенирование - наиболее важный процесс при изучении генома организмов и вирусов, чтобы следить за их изменениями, вовремя выявлять их свойства для производства вакцин."Диагностический центр лабораторных исследований является крупнейшей лабораторией в Москве, имеет в своем составе 4 площадки. Конкретно эта площадка (на Варшавском шоссе) выполняет основные исследования по коронавирусу... здесь выполняются (также) исследования по обнаружению антител, которые вырабатываются (в организме человека) после заболевания или вакцинации. Также здесь имеется крупнейшая ПЦР-лаборатория, выполняются до 20 тысяч (исследований) в сутки, сейчас порядка 10-12 (тыс), но при необходимости может масштабироваться до 30 тыс исследований в сутки", - добавил Комаров.
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москва, сергей собянин, андрей комаров, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:07 14.01.2022
 
Собянин оценил работу системы лабораторных исследований по COVID-19

Собянин: Москва может проводить до 700 тысяч лабораторных исследований COVID-19 за 10 дней

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Система лабораторных исследований в Москве позволяет проводить до 700 тысяч исследований коронавирусной инфекции за 10 дней, в том числе исследовать штаммы, сообщил журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.
"В Москве для борьбы с пандемией создана система лабораторных исследований, одна из самых мощных, наверное, в мире. Сегодня в нее включены 25 лабораторий - это городские лаборатории, федеральные и частные лаборатории. Москва способна обрабатывать за 10 дней около 700 тысяч таких исследований, реально производится в день от 40 до 50 тысяч, но мощности рассчитаны (на большее)", - сказал Собянин в ходе посещения диагностического центра лабораторных исследований столичного Департамента здравоохранения на Варшавском шоссе, специалисты которого проводят секвенирование генома коронавируса.
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По его словам, таких мощностей "достаточно, чтобы обеспечить всех желающих и понять, какая эпидемиологическая ситуация в Москве". "Кроме того, с июня прошлого года мы создали на базе центра диагностических исследований специальную лабораторию по секвенированию штаммов коронавируса, в частности "омикрона". И сегодня это, пожалуй, одна из крупнейших лабораторий, которая выдает около 1,5 тысяч исследований за неделю... Это дает достаточно точную картину того, что происходит", - заключил мэр.
Как уточнил директор диагностического центра лабораторных исследований Андрей Комаров, с 14 января в столице начинает действовать система лабораторных исследований ПЦР-тестов на обнаружение "омикрон"-штамма. Он отметил, что секвенирование - наиболее важный процесс при изучении генома организмов и вирусов, чтобы следить за их изменениями, вовремя выявлять их свойства для производства вакцин.
"Диагностический центр лабораторных исследований является крупнейшей лабораторией в Москве, имеет в своем составе 4 площадки. Конкретно эта площадка (на Варшавском шоссе) выполняет основные исследования по коронавирусу... здесь выполняются (также) исследования по обнаружению антител, которые вырабатываются (в организме человека) после заболевания или вакцинации. Также здесь имеется крупнейшая ПЦР-лаборатория, выполняются до 20 тысяч (исследований) в сутки, сейчас порядка 10-12 (тыс), но при необходимости может масштабироваться до 30 тыс исследований в сутки", - добавил Комаров.
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