https://ria.ru/20220114/kursk-1767771982.html

Лондон заявил, что британских субмарин не было в районе гибели "Курска"

Лондон заявил, что британских субмарин не было в районе гибели "Курска" - РИА Новости, 14.01.2022

Лондон заявил, что британских субмарин не было в районе гибели "Курска"

Министерство обороны Великобритании не располагает записями о том, что субмарины Королевского флота находились в районе катастрофы российской подлодки "Курск" в РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T07:10

2022-01-14T07:10

2022-01-14T11:54

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лондон

министерство обороны великобритании

баренцево море

вячеслав попов

россия

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ЛОНДОН, 14 янв — РИА Новости, Жанна Манукян. Министерство обороны Великобритании не располагает записями о том, что субмарины Королевского флота находились в районе катастрофы российской подлодки "Курск" в Баренцевом море 12 августа 2000 года, сообщили РИА Новости в секретариате командования ВМФ Великобритании.Ранее Вячеслав Попов, командующий Северным флотом на момент гибели "Курска" в августе 2000 года, заявил в интервью агентству, что подлодка затонула из-за столкновения с субмариной НАТО, которая подошла к ней слишком близко. По сообщениям в российских и иностранных СМИ, в районе учений Северного флота в августе 2000 года находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Портал News24 передавал, что министерство обороны России запросило Пентагон провести инспекцию этих двух субмарин, но российскому военному ведомству в этом отказали и заявили, что все подлодки "находятся в рабочем состоянии". Такой же ответ последовал и из Лондона.РИА Новости обратилось в министерство обороны Великобритании с просьбой подтвердить информацию о нахождении британской подлодки в районе учений, а также о том, что российское оборонное ведомство запросило британское минобороны провести инспекцию своих подлодок.В министерстве обороны Великобритании заявили агентству, что эта информацию можно раскрыть, только сделав специальный запрос по Закону о свободе информации. Соответствующий запрос агентство направило в секретариат командования Военно-морского флота."Что касается вашего запроса с просьбой подтвердить, что "какая-то атомная субмарина Королевского флота Великобритании находилась в Баренцевом море 12 августа 2000 года", то я могу подтвердить, что у министерства обороны нет записей, удовлетворяющих эту часть вашего запроса", — говорится в письменном ответе, направленном в адрес РИА Новости.Кроме того, в соответствии с со статьей 16 Закона о свободе информации секретариат направил РИА Новости данные из архива официальных отчетов о заседании британского парламента от 14 ноября 2000 года. В тот день министр по вопросам Европы Кит Ваз, отвечая на вопрос члена парламента относительно сообщений о вовлеченности британской подлодки в крушение "Курска", заявил, что занимавший в то время пост министра обороны королевства Джефф Хун уже заверил своего российского коллегу, что британских подлодок в зоне крушения не было.Подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, погибли все 118 членов экипажа. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса.

https://ria.ru/20220114/kursk-1767767257.html

https://ria.ru/20211122/prichiny-1760260480.html

https://ria.ru/20211122/kursk-1760164643.html

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в мире, европа, лондон, министерство обороны великобритании, баренцево море, вячеслав попов, россия