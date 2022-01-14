https://ria.ru/20220114/kursk-1767767257.html

Лондон не нашел документов о просьбе России проверить АПЛ после "Курска"

Лондон не нашел документов о просьбе России проверить АПЛ после "Курска" - РИА Новости, 14.01.2022

Лондон не нашел документов о просьбе России проверить АПЛ после "Курска"

Министерство обороны Великобритании не располагает никакими письменными документами о том, что Россия просила провести инспекцию атомных субмарин после... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T03:22

2022-01-14T03:22

2022-01-14T05:13

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великобритания

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баренцево море

вячеслав попов

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ЛОНДОН, 14 янв — РИА Новости, Жанна Манукян. Министерство обороны Великобритании не располагает никакими письменными документами о том, что Россия просила провести инспекцию атомных субмарин после катастрофы российской подлодки "Курск" в августе 2000 года, в районе которой, как сообщалось, могла находиться британская субмарина, заявили РИА Новости в секретариате командования ВМФ страны.Ранее Вячеслав Попов, командующий Северным флотом на момент гибели "Курска" в августе 2000 года, заявил в интервью агентству, что подлодка затонула в результате столкновения с субмариной НАТО, которая подошла к ней слишком близко. По сообщениям в российских и иностранных СМИ, в районе учений Северного флота в августе 2000 года находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Портал News24 передавал, что министерство обороны России запросило Пентагон провести инспекцию этих двух субмарин, но российскому военному ведомству в этом отказали и заявили, что все подлодки "находятся в рабочем состоянии". Такой же ответ последовал и из Лондона, сообщал портал.РИА Новости обратилось в министерство обороны Великобритании с просьбой подтвердить информацию о нахождении британской подлодки в районе учений, а также о том, что российское оборонное ведомство запросило британское минобороны провести инспекцию своих подлодок.В министерстве обороны Великобритании заявили агентству, что эта информацию можно раскрыть, только сделав специальный запрос по Закону о свободе информации. Соответствующий запрос агентство направило в секретариат командования Военно-морского флота.Подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, погибли все 118 членов экипажа. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса.

https://ria.ru/20211122/prichiny-1760260480.html

https://ria.ru/20211122/kursk-1760164643.html

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в мире, лондон, великобритания, министерство обороны великобритании, баренцево море, вячеслав попов