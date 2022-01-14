03:22 14.01.2022 (обновлено: 05:13 14.01.2022)
Лондон не нашел документов о просьбе России проверить АПЛ после "Курска"
Британское МО заявило, что не имеет записей о просьбе России проверить АПЛ после "Курска"
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧасовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Часовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 янв — РИА Новости, Жанна Манукян. Министерство обороны Великобритании не располагает никакими письменными документами о том, что Россия просила провести инспекцию атомных субмарин после катастрофы российской подлодки "Курск" в августе 2000 года, в районе которой, как сообщалось, могла находиться британская субмарина, заявили РИА Новости в секретариате командования ВМФ страны.
Ранее Вячеслав Попов, командующий Северным флотом на момент гибели "Курска" в августе 2000 года, заявил в интервью агентству, что подлодка затонула в результате столкновения с субмариной НАТО, которая подошла к ней слишком близко. По сообщениям в российских и иностранных СМИ, в районе учений Северного флота в августе 2000 года находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Портал News24 передавал, что министерство обороны России запросило Пентагон провести инспекцию этих двух субмарин, но российскому военному ведомству в этом отказали и заявили, что все подлодки "находятся в рабочем состоянии". Такой же ответ последовал и из Лондона, сообщал портал.
РИА Новости обратилось в министерство обороны Великобритании с просьбой подтвердить информацию о нахождении британской подлодки в районе учений, а также о том, что российское оборонное ведомство запросило британское минобороны провести инспекцию своих подлодок.
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В министерстве обороны Великобритании заявили агентству, что эта информацию можно раскрыть, только сделав специальный запрос по Закону о свободе информации. Соответствующий запрос агентство направило в секретариат командования Военно-морского флота.
"Что касается части запроса с просьбой подтвердить, что "министерство обороны России запросило министерство обороны Великобритании провести инспекцию своих атомных субмарин", я могу подтвердить, что у министерства обороны нет никаких записей о каком-либо запросе к Великобритании о проведении инспекции ее атомных субмарин", — говорится в письменном ответе, направленном РИА Новости секретариатом командования Военно-морского флота Великобритании.
Подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, погибли все 118 членов экипажа. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса.
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