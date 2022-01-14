https://ria.ru/20220114/kreschenie-1767886802.html
В Подмосковье оборудовали более 230 крещенских купелей
В Подмосковье оборудовали более 230 крещенских купелей - РИА Новости, 14.01.2022
В Подмосковье оборудовали более 230 крещенских купелей
Свыше 230 крещенских купелей подготовлены на территории всех муниципальных образований Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:05
2022-01-14T17:05
2022-01-14T17:05
религия
общество
московская область (подмосковье)
крещение господне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154948/09/1549480998_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_adc4d886f08c6ac29f24280803a28b32.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Свыше 230 крещенских купелей подготовлены на территории всех муниципальных образований Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."Для крещенских купаний в муниципальных образованиях Подмосковья подготовлены 235 купелей", - сказал собеседник агентства.По его словам, все они оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилами, а также имеют удобные спуски в воду."Везде организовано дежурство спасателей и медиков", - отметил представитель ведомства.
https://ria.ru/20220114/kreschenie-1767789000.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154948/09/1549480998_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_9928e315d229c82a12efc1572394ce3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), крещение господне