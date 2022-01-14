https://ria.ru/20220114/kreschenie-1767886802.html

В Подмосковье оборудовали более 230 крещенских купелей

В Подмосковье оборудовали более 230 крещенских купелей - РИА Новости, 14.01.2022

В Подмосковье оборудовали более 230 крещенских купелей

Свыше 230 крещенских купелей подготовлены на территории всех муниципальных образований Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:05

2022-01-14T17:05

2022-01-14T17:05

религия

общество

московская область (подмосковье)

крещение господне

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Свыше 230 крещенских купелей подготовлены на территории всех муниципальных образований Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."Для крещенских купаний в муниципальных образованиях Подмосковья подготовлены 235 купелей", - сказал собеседник агентства.По его словам, все они оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилами, а также имеют удобные спуски в воду."Везде организовано дежурство спасателей и медиков", - отметил представитель ведомства.

https://ria.ru/20220114/kreschenie-1767789000.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), крещение господне