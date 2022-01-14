https://ria.ru/20220114/kreschenie-1767789000.html

Окунуться в прорубь в Магнитогорске разрешат только по QR-коду

Окунуться в прорубь в Магнитогорске разрешат только по QR-коду - РИА Новости, 14.01.2022

Окунуться в прорубь в Магнитогорске разрешат только по QR-коду

Купания на Крещение для жителей Магнитогорска Челябинской области организованы на территории спортивного клуба "Металлург-Магнитогорск", для входа в клуб... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T10:23

2022-01-14T10:23

2022-01-14T16:53

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общество

челябинская область

магнитогорск

челябинск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 янв – РИА Новости. Купания на Крещение для жителей Магнитогорска Челябинской области организованы на территории спортивного клуба "Металлург-Магнитогорск", для входа в клуб потребуется QR-код, сообщила пресс-служба горадминистрации."На территории водно-гребной базы спортивного клуба "Металлург-Магнитогорск" по улице Набережная будут организованы три купели для купания. Они будут принимать желающих c 18.00 (16.00 мск) 18 января до 21.00 (19.00 мск) 19 января. В соответствии с требованием Роспотребнадзора вход в эти помещения возможен только при предъявлении QR-кода", - говорится в сообщении.На месте будут дежурить бригады скорой помощи и спасатели, сотрудники ГИБДД и УМВД обеспечат безопасность при проведении мероприятия, уточняется в сообщении. Для удобства горожан обустроят отапливаемые помещения для переодевания и обогрева, добавляется в сообщении.По данным пресс-службы клуба "Металлург-Магнитогорск", введение проверки QR-кодов для участников купаний обусловлено местом проведения мероприятия. "Контроль QR-кодов на территории Челябинской области отменен только для заведений общественного питания. Купели в Магнитогорске организованы на территории спортивного клуба, а вход туда, согласно распоряжению Роспотребнадзора Челябинской области, осуществляется при предъявлении QR-кодов. Кроме того, купание является массовым мероприятием. Данная мера призвана обеспечить стабильность эпидемиологической обстановки в городе", - поясняется в сообщении.В Челябинске на Крещение будет оборудовано 6 купелей для желающих окунуться на трех озерах города, QR-коды для их посещения не потребуются, сообщила пресс-служба челябинской горадминистрации.

https://ria.ru/20220114/qr-kod-1767786590.html

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общество, челябинская область, магнитогорск, челябинск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, религия