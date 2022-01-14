https://ria.ru/20220114/kosulya-1767835405.html

Сбитую на трассе в Нижегородской области косулю вылечили и вернули в лес

Сбитую на трассе в Нижегородской области косулю вылечили и вернули в лес - РИА Новости, 14.01.2022

Сбитую на трассе в Нижегородской области косулю вылечили и вернули в лес

Раненую сибирскую косулю, которую нашли на трассе в Нижегородской области, вылечили и выпустили в лес, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:35

2022-01-14T13:35

2022-01-14T13:36

хорошие новости

общество

нижегородская область

княгинино

арзамасский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Раненую сибирскую косулю, которую нашли на трассе в Нижегородской области, вылечили и выпустили в лес, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства."Жители Арзамасского района, проезжавшие по трассе Княгинино – Лысково, обнаружили на обочине раненую косулю. Они вызвали специалистов по охране объектов животного мира и тем самым спасли животное от переохлаждения, поскольку в эту ночь был 30-градусный мороз", - цитируются в сообщении слова руководителя Лысковского межрайонного отдела минлесхоза Юрия Власова.Предположительно, косулю (самец 1,5 лет) сбил автомобиль и скрылся с места происшествия. Материалы по данному факту направлены в отделение полиции.Раненое животное передали на лечение в госветуправление Княгининского муниципального района. По словам сотрудников управления, косуля получила сотрясение мозга, ушибы и раны. В ветклинике было проведено комплексное лечение животного, а также организована временная передержка."После того, как специалисты убедились в том, что жизни и здоровью копытного ничего не угрожает, косулю выпустили в естественную среду обитания", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210420/bober-1729121451.html

нижегородская область

княгинино

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общество, нижегородская область, княгинино, арзамасский район