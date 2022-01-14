13:35 14.01.2022 (обновлено: 13:36 14.01.2022)
Сбитую на трассе в Нижегородской области косулю вылечили и вернули в лес
Сибирскую косулю, найденную на трассе в Нижегородской области, вылечили и вернули в лес
© Фото : Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской областиСибирская косуля, пострадавшая в ДТП в Нижегородской области
Сибирская косуля, пострадавшая в ДТП в Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Раненую сибирскую косулю, которую нашли на трассе в Нижегородской области, вылечили и выпустили в лес, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.
"Жители Арзамасского района, проезжавшие по трассе Княгинино – Лысково, обнаружили на обочине раненую косулю. Они вызвали специалистов по охране объектов животного мира и тем самым спасли животное от переохлаждения, поскольку в эту ночь был 30-градусный мороз", - цитируются в сообщении слова руководителя Лысковского межрайонного отдела минлесхоза Юрия Власова.
Предположительно, косулю (самец 1,5 лет) сбил автомобиль и скрылся с места происшествия. Материалы по данному факту направлены в отделение полиции.
Раненое животное передали на лечение в госветуправление Княгининского муниципального района. По словам сотрудников управления, косуля получила сотрясение мозга, ушибы и раны. В ветклинике было проведено комплексное лечение животного, а также организована временная передержка.
"После того, как специалисты убедились в том, что жизни и здоровью копытного ничего не угрожает, косулю выпустили в естественную среду обитания", - отмечается в сообщении.
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