https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767918622.html
Большинство семей в России уже столкнулись с коронавирусом, заявил Мурашко
Большинство семей в России уже столкнулись с коронавирусом, заявил Мурашко - РИА Новости, 14.01.2022
Большинство семей в России уже столкнулись с коронавирусом, заявил Мурашко
За два года большинство семей в РФ уже столкнулись с коронавирусом, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:13
2022-01-14T19:13
2022-01-14T19:13
распространение коронавируса
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. За два года большинство семей в РФ уже столкнулись с коронавирусом, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."В первую очередь, я бы хотел сказать, наверное, что за два года большинство семей уже сегодня столкнулись в той или иной степени с новой коронавирусной инфекцией, и у всех уже сложился определённый личный опыт", - заявил Мурашко.
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Большинство семей в России уже столкнулись с коронавирусом, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: за два года большинство семей уже столкнулись с коронавирусом