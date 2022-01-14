https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767918622.html

Большинство семей в России уже столкнулись с коронавирусом, заявил Мурашко

Большинство семей в России уже столкнулись с коронавирусом, заявил Мурашко - РИА Новости, 14.01.2022

Большинство семей в России уже столкнулись с коронавирусом, заявил Мурашко

За два года большинство семей в РФ уже столкнулись с коронавирусом, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T19:13

2022-01-14T19:13

2022-01-14T19:13

распространение коронавируса

здоровье - общество

михаил мурашко

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. За два года большинство семей в РФ уже столкнулись с коронавирусом, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."В первую очередь, я бы хотел сказать, наверное, что за два года большинство семей уже сегодня столкнулись в той или иной степени с новой коронавирусной инфекцией, и у всех уже сложился определённый личный опыт", - заявил Мурашко.

https://ria.ru/20220114/immunitet-1767914673.html

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здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии