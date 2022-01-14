https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767915117.html

Примерно 300 тысяч переболевших COVID-19 россиян не обращались к врачам

Примерно 300 тысяч переболевших COVID-19 россиян не обращались к врачам - РИА Новости, 14.01.2022

Примерно 300 тысяч переболевших COVID-19 россиян не обращались к врачам

Порядка 300 тысяч человек в России имели положительный тест на коронавирус, но к врачам не обращались и лечились самостоятельно, им будут выданы сертификаты... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:54

2022-01-14T18:54

2022-01-14T19:04

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583760392_0:119:3169:1902_1920x0_80_0_0_5adf1d7beba2d7aca222229b406c5528.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Порядка 300 тысяч человек в России имели положительный тест на коронавирус, но к врачам не обращались и лечились самостоятельно, им будут выданы сертификаты переболевшего, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Мы долго обсуждали подходы, поднимали информацию о том, какое количество пациентов может быть. Сегодня можем сказать, что не до конца пока, но проанализировав базу Роспотребнадзора, видим, что таких людей, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу, порядка 300 тысяч человек", - сказала она."У кого были положительные тесты и которые уже либо сделали тесты на антитела, либо еще могут сделать, мы предполагаем выдавать сертификат переболевшего", - добавила она.

https://ria.ru/20220114/omikron-1767909082.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна голикова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии