https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767915117.html
Примерно 300 тысяч переболевших COVID-19 россиян не обращались к врачам
Примерно 300 тысяч переболевших COVID-19 россиян не обращались к врачам - РИА Новости, 14.01.2022
Примерно 300 тысяч переболевших COVID-19 россиян не обращались к врачам
Порядка 300 тысяч человек в России имели положительный тест на коронавирус, но к врачам не обращались и лечились самостоятельно, им будут выданы сертификаты... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:54
2022-01-14T18:54
2022-01-14T19:04
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583760392_0:119:3169:1902_1920x0_80_0_0_5adf1d7beba2d7aca222229b406c5528.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Порядка 300 тысяч человек в России имели положительный тест на коронавирус, но к врачам не обращались и лечились самостоятельно, им будут выданы сертификаты переболевшего, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Мы долго обсуждали подходы, поднимали информацию о том, какое количество пациентов может быть. Сегодня можем сказать, что не до конца пока, но проанализировав базу Роспотребнадзора, видим, что таких людей, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу, порядка 300 тысяч человек", - сказала она."У кого были положительные тесты и которые уже либо сделали тесты на антитела, либо еще могут сделать, мы предполагаем выдавать сертификат переболевшего", - добавила она.
https://ria.ru/20220114/omikron-1767909082.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583760392_440:0:3169:2047_1920x0_80_0_0_b104985a9bf4db6ee7090560072d4fa5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:54 14.01.2022 (обновлено: 19:04 14.01.2022)
Примерно 300 тысяч переболевших COVID-19 россиян не обращались к врачам
Вице-премьер Голикова: примерно 300 тысяч россиян лечились от COVID-19 самостоятельно