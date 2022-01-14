https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767908698.html

Россия изучает зарубежный опыт борьбы против COVID-19, заявила Голикова

Россия изучает зарубежный опыт борьбы против COVID-19, заявила Голикова - РИА Новости, 14.01.2022

Россия изучает зарубежный опыт борьбы против COVID-19, заявила Голикова

Власти РФ анализируют меры по защите от коронавируса, предпринимаемые за рубежом, во внимание берутся лучшие практики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:27

2022-01-14T18:27

2022-01-14T18:27

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татьяна голикова

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Власти РФ анализируют меры по защите от коронавируса, предпринимаемые за рубежом, во внимание берутся лучшие практики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.По ее словам, страны отличаются в том числе и по мерам реагирования, которые они принимают."Поэтому на данный момент времени, как и поручил президент страны, мы анализируем все, что происходит за рубежом, берём лучшие практики и формируем перечень дополнительных мероприятий к тому плану, который уже был доложен в декабре президенту страны", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20220114/omikron-1767905546.html

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