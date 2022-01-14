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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767865964.html
Собянин предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19 в Москве
Собянин предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 14.01.2022
Собянин предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19 в Москве
Количество выявленных случаев коронавируса за сутки в столице может достичь в субботу порядка семи тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:48
2022-01-14T16:24
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавируса за сутки в столице может достичь в субботу порядка семи тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня по данным лабораторий мы видим, что, к сожалению, "омикрон" начинает доминировать среди заболевших коронавирусом, это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости", — сказал он во время посещения диагностического центра лабораторных исследований столичного департамента здравоохранения на Варшавском шоссе, специалисты которого проводят секвенирование генома коронавируса.По словам мэра столицы, на следующей неделе этот тренд продолжится."Радует, что количество тяжелых заболеваний при этом не растет, количество госпитализаций не растет. Тем не менее, все равно необходимо быть осторожными, беречься. Особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями, которые должны оградить себя от излишних контактов, выполнять те требования, которые предписаны Роспотребнадзором: ношение масок и соблюдение санитарного режима", — заключил мэр.За последнюю неделю число новых случаев COVID-19 в Москве существенно выросло. Если в понедельник этот показатель составил 2778, то за минувшие сутки число пациентов с коронавирусом выросло на 5712. За все время пандемии заразились 2 075 669 москвичей, умерли — 37 739, выздоровели 1 902 438.По всей России за день выявили 23 820 случаев. С марта 2020 года в стране выявили 10 747 125 инфицированных. По состоянию на 13 декабря жертвами болезни стали 319 911 человек, выздоровели 9 809 300.Ранее Владимир Путин заявил, что из-за штамма "омикрон" и недавних праздников всплеск заболеваемости неизбежен. Он отметил, что у системы здравоохранения есть около двух недель на подготовку, и поручил повысить темпы вакцинации и мобилизовать медицинские учреждения.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 315 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 75 113 883 россиянина, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
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общество, москва, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:48 14.01.2022 (обновлено: 16:24 14.01.2022)
 
Собянин предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр Собянин: число новых случаев COVID-19 за сутки в Москве к субботе достигнет семи тысяч

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавируса за сутки в столице может достичь в субботу порядка семи тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня по данным лабораторий мы видим, что, к сожалению, "омикрон" начинает доминировать среди заболевших коронавирусом, это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости", — сказал он во время посещения диагностического центра лабораторных исследований столичного департамента здравоохранения на Варшавском шоссе, специалисты которого проводят секвенирование генома коронавируса.
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По словам мэра столицы, на следующей неделе этот тренд продолжится.
"Радует, что количество тяжелых заболеваний при этом не растет, количество госпитализаций не растет. Тем не менее, все равно необходимо быть осторожными, беречься. Особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями, которые должны оградить себя от излишних контактов, выполнять те требования, которые предписаны Роспотребнадзором: ношение масок и соблюдение санитарного режима", — заключил мэр.
За последнюю неделю число новых случаев COVID-19 в Москве существенно выросло. Если в понедельник этот показатель составил 2778, то за минувшие сутки число пациентов с коронавирусом выросло на 5712. За все время пандемии заразились 2 075 669 москвичей, умерли — 37 739, выздоровели 1 902 438.
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По всей России за день выявили 23 820 случаев. С марта 2020 года в стране выявили 10 747 125 инфицированных. По состоянию на 13 декабря жертвами болезни стали 319 911 человек, выздоровели 9 809 300.
Ранее Владимир Путин заявил, что из-за штамма "омикрон" и недавних праздников всплеск заболеваемости неизбежен. Он отметил, что у системы здравоохранения есть около двух недель на подготовку, и поручил повысить темпы вакцинации и мобилизовать медицинские учреждения.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 315 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 75 113 883 россиянина, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
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