https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767806862.html

В Москве за сутки госпитализировали 744 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 744 человека с COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022

В Москве за сутки госпитализировали 744 человека с COVID-19

В Москве на ИВЛ из-за COVID находятся 497 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:44

2022-01-14T11:44

2022-01-14T11:44

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за COVID находятся 497 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 2 888 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 902 438. В столице скончались 69 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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