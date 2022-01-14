https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767806862.html
В Москве за сутки госпитализировали 744 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 744 человека с COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022
В Москве за сутки госпитализировали 744 человека с COVID-19
В Москве на ИВЛ из-за COVID находятся 497 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:44
2022-01-14T11:44
2022-01-14T11:44
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за COVID находятся 497 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 2 888 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 902 438. В столице скончались 69 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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В Москве за сутки госпитализировали 744 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 744 человека с COVID-19, на ИВЛ — 497 пациентов