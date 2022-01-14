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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767804383.html
В Москве выявили 5712 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 5712 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 14.01.2022
В Москве выявили 5712 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 5712, Санкт-Петербурге - 2708, Подмосковье - 1990, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:33
2022-01-14T11:33
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 5712, Санкт-Петербурге - 2708, Подмосковье - 1990, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 5712, 2. Санкт-Петербург 2708, 3. Московская область 1990", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - 15, Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 4.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 14.01.2022
 
В Москве выявили 5712 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 5712 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 5712, Санкт-Петербурге - 2708, Подмосковье - 1990, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 5712, 2. Санкт-Петербург 2708, 3. Московская область 1990", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - 15, Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 4.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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