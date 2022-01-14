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Губернатор Псковской области призвал соблюдать требования по COVID-19

Губернатор Псковской области призвал соблюдать требования по COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022

Губернатор Псковской области призвал соблюдать требования по COVID-19

Псковская область, где заболеваемость коронавирусом начала расти после новогодних праздников, находится на пороге новой волны пандемии, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:02

2022-01-14T11:02

2022-01-14T11:02

распространение коронавируса

общество

псковская область

здоровье - общество

коронавирусы

михаил ведерников

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Псковская область, где заболеваемость коронавирусом начала расти после новогодних праздников, находится на пороге новой волны пандемии, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."После праздников статистика заболеваемости ожидаемо пошла вверх. Очевидно, что мы на пороге новой волны коронавируса", - написал он в своем Instagram-аккаунте.Губернатор призвал жителей Псковской области "неукоснительно" соблюдать требования эпидбезопасности, не пренебрегая как вакцинацией от COVID-19, так и ревакцинацией. По его данным, в настоящее время полный курс вакцинации от коронавируса прошли 270 266 человек.

псковская область

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, псковская область, здоровье - общество, коронавирусы, михаил ведерников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии