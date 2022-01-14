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Губернатор Псковской области призвал соблюдать требования по COVID-19
Губернатор Псковской области призвал соблюдать требования по COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022
Губернатор Псковской области призвал соблюдать требования по COVID-19
Псковская область, где заболеваемость коронавирусом начала расти после новогодних праздников, находится на пороге новой волны пандемии, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:02
2022-01-14T11:02
2022-01-14T11:02
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псковская область
здоровье - общество
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михаил ведерников
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Псковская область, где заболеваемость коронавирусом начала расти после новогодних праздников, находится на пороге новой волны пандемии, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."После праздников статистика заболеваемости ожидаемо пошла вверх. Очевидно, что мы на пороге новой волны коронавируса", - написал он в своем Instagram-аккаунте.Губернатор призвал жителей Псковской области "неукоснительно" соблюдать требования эпидбезопасности, не пренебрегая как вакцинацией от COVID-19, так и ревакцинацией. По его данным, в настоящее время полный курс вакцинации от коронавируса прошли 270 266 человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, псковская область, здоровье - общество, коронавирусы, михаил ведерников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Губернатор Псковской области призвал соблюдать требования по COVID-19
Губернатор Псковской области Ведерников призвал соблюдать требования по COVID-19