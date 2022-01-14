https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767785302.html
В России за сутки выявили более 23 тысяч новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили более 23 тысяч новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022
В России за сутки выявили более 23 тысяч новых случаев COVID-19
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за минувшие сутки COVID-19 заразились еще 23 820 россиян. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:02
2022-01-14T10:02
2022-01-14T12:39
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за минувшие сутки COVID-19 заразились еще 23 820 россиян."В последние дни суточные цифры выявленных новых случаев фиксируются на уровне, превышающем 20 тысяч, сегодня уже 23 820 случаев", — сказала она журналистам.Накануне этот показатель составил 21 155, при этом еще в понедельник зарегистрировали 15 830 новых заражений.За сутки скончались 739 пациентов, 24 952 человека выздоровели. Темп прироста составил 0,22%.Наибольшее число новых случаев — в Москве (5712), Санкт-Петербурге (2708) и Подмосковье (1990).С марта 2020 года в России выявили 10 747 125 инфицированных. По состоянию на 13 декабря жертвами болезни стали 319 911 человек, выздоровели 9 809 300.Ранее Владимир Путин заявил, что из-за штамма "омикрон" и недавних праздников всплеск заболеваемости неизбежен. Он отметил, что у системы здравоохранения есть около двух недель на подготовку, и поручил повысить темпы вакцинации и мобилизовать медицинские учреждения.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается уже более 315 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестое место. Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 75 113 883 россиянина, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
https://ria.ru/20220114/zakonoproekt-1767785538.html
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:02 14.01.2022 (обновлено: 12:39 14.01.2022)
В России за сутки выявили более 23 тысяч новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили 23 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Вице-премьер Татьяна Голикова
заявила, что за минувшие сутки COVID-19 заразились еще 23 820 россиян.
"В последние дни суточные цифры выявленных новых случаев фиксируются на уровне, превышающем 20 тысяч, сегодня уже 23 820 случаев", — сказала она журналистам.
Накануне этот показатель составил 21 155, при этом еще в понедельник зарегистрировали 15 830 новых заражений.
За сутки скончались 739 пациентов, 24 952 человека выздоровели. Темп прироста составил 0,22%.
Наибольшее число новых случаев — в Москве (5712), Санкт-Петербурге (2708) и Подмосковье (1990).
С марта 2020 года в России выявили 10 747 125 инфицированных. По состоянию на 13 декабря жертвами болезни стали 319 911 человек, выздоровели 9 809 300.
Ранее Владимир Путин заявил, что из-за штамма "омикрон" и недавних праздников всплеск заболеваемости неизбежен. Он отметил, что у системы здравоохранения есть около двух недель на подготовку, и поручил повысить темпы вакцинации и мобилизовать медицинские учреждения.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается уже более 315 миллионов случаев, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Свыше пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 75 113 883 россиянина, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.