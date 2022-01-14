https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767783906.html

Развенчан миф об антителах к коронавирусу

Инфекционист назвал измерение антител к коронавирусу пустым занятием - РИА Новости, 14.01.2022

Развенчан миф об антителах к коронавирусу

Уровень антител к коронавирусу не может быть основанием для принятия решения об иммунизации, заявил в беседе с РБК главный внештатный специалист по инфекционным РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T09:51

2022-01-14T09:51

2022-01-14T12:50

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михаил мурашко

коронавирус covid-19

владимир чуланов

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Уровень антител к коронавирусу не может быть основанием для принятия решения об иммунизации, заявил в беседе с РБК главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов.Ученый согласился с доводами Всемирной организации здравоохранения о том, что такой подход не имеет под собой научных оснований. По его словам, проверять титры иммуноглобулинов перед вакцинацией — пустое занятие."Самое правильное — просто вакцинироваться в соответствии с теми рекомендациями, которые даны сейчас Минздравом: через полгода. В этом случае мы достигнем максимального результата — и индивидуального, и популяционного", — пояснил специалист.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это невакцинированные. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, рбк (медиагруппа), воз, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, владимир чуланов