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В Крыму объяснили возвращение COVID-ограничений
В Крыму объяснили возвращение COVID-ограничений - РИА Новости, 14.01.2022
В Крыму объяснили возвращение COVID-ограничений
Возвращение ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, является превентивной мерой, связанной с возможным появлением в... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T08:54
2022-01-14T08:54
2022-01-14T09:47
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Возвращение ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, является превентивной мерой, связанной с возможным появлением в регионе штамма "омикрон", заявил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Накануне глава Крыма своим указом возобновил режим QR-кодов при посещении общественных мест и запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Ограничения вступают в силу с 17 января."Это вынужденная и превентивная мера. Крым готовится к возможному приходу штамма "омикрон". Речь идет о жизнях людей. И никакие меры лишними быть не могут", - сказал РИА Новости Крючков.По его словам, крымская система здравоохранения готовится к возможной новой волне заболеваемости коронавирусом из-за нового штамма.
https://ria.ru/20220113/omikron-shtamm-1767646627.html
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общество, республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:54 14.01.2022 (обновлено: 09:47 14.01.2022)
В Крыму объяснили возвращение COVID-ограничений
Советник главы Крыма Крючков назвал возвращение COVID-ограничений превентивной мерой