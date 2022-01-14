https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767776773.html

В Крыму объяснили возвращение COVID-ограничений

В Крыму объяснили возвращение COVID-ограничений - РИА Новости, 14.01.2022

В Крыму объяснили возвращение COVID-ограничений

Возвращение ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, является превентивной мерой, связанной с возможным появлением в... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T08:54

2022-01-14T08:54

2022-01-14T09:47

распространение коронавируса

общество

республика крым

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Возвращение ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, является превентивной мерой, связанной с возможным появлением в регионе штамма "омикрон", заявил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Накануне глава Крыма своим указом возобновил режим QR-кодов при посещении общественных мест и запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Ограничения вступают в силу с 17 января."Это вынужденная и превентивная мера. Крым готовится к возможному приходу штамма "омикрон". Речь идет о жизнях людей. И никакие меры лишними быть не могут", - сказал РИА Новости Крючков.По его словам, крымская система здравоохранения готовится к возможной новой волне заболеваемости коронавирусом из-за нового штамма.

https://ria.ru/20220113/omikron-shtamm-1767646627.html

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общество, республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии