https://ria.ru/20220114/korabl-1767782594.html

Ракетный корабль "Циклон" завершил заводские испытания

Ракетный корабль "Циклон" завершил заводские испытания - РИА Новости, 14.01.2022

Ракетный корабль "Циклон" завершил заводские испытания

Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Циклон" проекта "Каракурт", построенный для ЧФ РФ в Керчи, завершает заводские ходовые испытания, сообщил журналистам в... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T09:41

2022-01-14T09:41

2022-01-14T09:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Циклон" проекта "Каракурт", построенный для ЧФ РФ в Керчи, завершает заводские ходовые испытания, сообщил журналистам в пятницу начальник отдела информационного обеспечения флота капитан второго ранга Алексей Рулев.Малый ракетный корабль "Циклон" проекта 22800 был спущен на воду на судостроительном заводе "Залив" имени Б.Е. Бутомы в Керчи в июле 2020 года. Это первый корабль из трех данного проекта, которые строятся на предприятии.В ходе испытания командой были испытаны корабельные системы жизнеобеспечения, энергетики и живучести, автономная работа средств связи, вентиляции и кондиционирования, показатели скорости, маневренности и остойчивости корабля, сообщили на флоте.На корабле успешно прошли испытания радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, а также артиллерийское и зенитное оружие. В морском полигоне флота прошли боевые стрельбы как в штатном режиме, так и на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам морской, береговой и воздушной целям.На "Циклоне" проводится ревизия корабельных систем, устройств и механизмов, ведется подготовка МРК к завершающему этапу государственных испытаний, которые начинаются на следующей неделе.МРК проекта "Каракурт" имеет на вооружении универсальный ракетный комплекс с ракетами "Калибр", артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс "Панцирь-М", крупнокалиберные пулеметные установки. Дальность плавания корабля - 2,5 тысячи миль, автономность 15 суток.

https://ria.ru/20220109/flot-1767019183.html

https://ria.ru/20211221/podlodka-1764717602.html

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безопасность, керчь, калибр, россия