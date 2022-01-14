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Ракетный корабль "Циклон" завершил заводские испытания
Ракетный корабль "Циклон" завершил заводские испытания - РИА Новости, 14.01.2022
Ракетный корабль "Циклон" завершил заводские испытания
Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Циклон" проекта "Каракурт", построенный для ЧФ РФ в Керчи, завершает заводские ходовые испытания, сообщил журналистам в... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T09:41
2022-01-14T09:41
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Циклон" проекта "Каракурт", построенный для ЧФ РФ в Керчи, завершает заводские ходовые испытания, сообщил журналистам в пятницу начальник отдела информационного обеспечения флота капитан второго ранга Алексей Рулев.Малый ракетный корабль "Циклон" проекта 22800 был спущен на воду на судостроительном заводе "Залив" имени Б.Е. Бутомы в Керчи в июле 2020 года. Это первый корабль из трех данного проекта, которые строятся на предприятии.В ходе испытания командой были испытаны корабельные системы жизнеобеспечения, энергетики и живучести, автономная работа средств связи, вентиляции и кондиционирования, показатели скорости, маневренности и остойчивости корабля, сообщили на флоте.На корабле успешно прошли испытания радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, а также артиллерийское и зенитное оружие. В морском полигоне флота прошли боевые стрельбы как в штатном режиме, так и на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам морской, береговой и воздушной целям.На "Циклоне" проводится ревизия корабельных систем, устройств и механизмов, ведется подготовка МРК к завершающему этапу государственных испытаний, которые начинаются на следующей неделе.МРК проекта "Каракурт" имеет на вооружении универсальный ракетный комплекс с ракетами "Калибр", артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс "Панцирь-М", крупнокалиберные пулеметные установки. Дальность плавания корабля - 2,5 тысячи миль, автономность 15 суток.
https://ria.ru/20220109/flot-1767019183.html
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безопасность, керчь, калибр, россия
09:41 14.01.2022
 
Ракетный корабль "Циклон" завершил заводские испытания

Построенный для Черноморского флота ракетный корабль "Циклон" завершил заводские испытания

© РИА НовостиМалый ракетный корабль "Циклон"
Малый ракетный корабль Циклон
© РИА Новости
Малый ракетный корабль "Циклон"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Циклон" проекта "Каракурт", построенный для ЧФ РФ в Керчи, завершает заводские ходовые испытания, сообщил журналистам в пятницу начальник отдела информационного обеспечения флота капитан второго ранга Алексей Рулев.
Малый ракетный корабль "Циклон" проекта 22800 был спущен на воду на судостроительном заводе "Залив" имени Б.Е. Бутомы в Керчи в июле 2020 года. Это первый корабль из трех данного проекта, которые строятся на предприятии.
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В ходе испытания командой были испытаны корабельные системы жизнеобеспечения, энергетики и живучести, автономная работа средств связи, вентиляции и кондиционирования, показатели скорости, маневренности и остойчивости корабля, сообщили на флоте.
На корабле успешно прошли испытания радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, а также артиллерийское и зенитное оружие. В морском полигоне флота прошли боевые стрельбы как в штатном режиме, так и на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам морской, береговой и воздушной целям.
На "Циклоне" проводится ревизия корабельных систем, устройств и механизмов, ведется подготовка МРК к завершающему этапу государственных испытаний, которые начинаются на следующей неделе.
МРК проекта "Каракурт" имеет на вооружении универсальный ракетный комплекс с ракетами "Калибр", артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс "Панцирь-М", крупнокалиберные пулеметные установки. Дальность плавания корабля - 2,5 тысячи миль, автономность 15 суток.
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БезопасностьКерчьКалибрРоссия
 
 
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