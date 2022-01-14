Муфтий опроверг домыслы о конфликте мусульман из-за юбилея Булгарии
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Празднование юбилейного года принятия ислама в Волжской Булгарии не является для мусульман поводом претендовать на первенство или пиар-кампанией, заявил в пятницу председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин.
"Кому-то видится в юбилейном годе только пиар-компания отдельных организаций, а кто-то полагает, что мусульмане пытаются на что-то претендовать, у кого-то что-то отобрать, или кого-то опередить. Все эти досужие инсинуации мы считаем несостоятельными и неумными", - сказал муфтий на пленарном заседании ежегодных чтений имени Шигабутдина Марджани, приуроченных в 2022 году к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии.
Российская Федерация, отметил он, это многонациональное и многоконфессиональное государство, которое может и должно процветать за счёт единства разных народов и религиозных традиций. "В этом её главная сила и основная возможность позиционировать себя в современном мире", - заключил муфтий.
1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечается в 2022 году. По поручению президента РФ Владимира Путина был создан федеральный оргкомитет по подготовке и празднованию, который возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В декабре 2021 года Хуснуллин утвердил план основных юбилейных мероприятий, включающий 71 мероприятие. В частности, запланировано проведение международных, научных, культурных, просветительских мероприятий, саммитов, строительство ряда объектов. Ожидается, что мероприятия пройдут в Татарстане, Москве и других регионах РФ.
Чтения имени Марджани, посвящённые теме "Ислам России: осмысление многовекового опыта российских мусульман", открывают мероприятия ДУМ РФ, посвященные юбилею принятия ислама в Волжской Булгарии. Они проходят в Московский соборной мечети 13 и 14 января. В секционных заседаниях "История и археология", "Теология и философия", "Политология и социология" участвуют специалисты по истории ислама в России в средневековый период.