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Религия
https://ria.ru/20220114/konflikt-1767836484.html
Муфтий опроверг домыслы о конфликте мусульман из-за юбилея Булгарии
Муфтий опроверг домыслы о конфликте мусульман из-за юбилея Булгарии - РИА Новости, 14.01.2022
Муфтий опроверг домыслы о конфликте мусульман из-за юбилея Булгарии
Празднование юбилейного года принятия ислама в Волжской Булгарии не является для мусульман поводом претендовать на первенство или пиар-кампанией, заявил в... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:45
2022-01-14T14:45
религия
москва
владимир путин
равиль гайнутдин
марат хуснуллин
московская соборная мечеть
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Празднование юбилейного года принятия ислама в Волжской Булгарии не является для мусульман поводом претендовать на первенство или пиар-кампанией, заявил в пятницу председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин."Кому-то видится в юбилейном годе только пиар-компания отдельных организаций, а кто-то полагает, что мусульмане пытаются на что-то претендовать, у кого-то что-то отобрать, или кого-то опередить. Все эти досужие инсинуации мы считаем несостоятельными и неумными", - сказал муфтий на пленарном заседании ежегодных чтений имени Шигабутдина Марджани, приуроченных в 2022 году к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии.Российская Федерация, отметил он, это многонациональное и многоконфессиональное государство, которое может и должно процветать за счёт единства разных народов и религиозных традиций. "В этом её главная сила и основная возможность позиционировать себя в современном мире", - заключил муфтий.1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечается в 2022 году. По поручению президента РФ Владимира Путина был создан федеральный оргкомитет по подготовке и празднованию, который возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В декабре 2021 года Хуснуллин утвердил план основных юбилейных мероприятий, включающий 71 мероприятие. В частности, запланировано проведение международных, научных, культурных, просветительских мероприятий, саммитов, строительство ряда объектов. Ожидается, что мероприятия пройдут в Татарстане, Москве и других регионах РФ.Чтения имени Марджани, посвящённые теме "Ислам России: осмысление многовекового опыта российских мусульман", открывают мероприятия ДУМ РФ, посвященные юбилею принятия ислама в Волжской Булгарии. Они проходят в Московский соборной мечети 13 и 14 января. В секционных заседаниях "История и археология", "Теология и философия", "Политология и социология" участвуют специалисты по истории ислама в России в средневековый период.
https://ria.ru/20220114/ekstremizm-1767835651.html
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москва, владимир путин, равиль гайнутдин, марат хуснуллин, московская соборная мечеть, россия
14:45 14.01.2022
 

Муфтий опроверг домыслы о конфликте мусульман из-за юбилея Булгарии

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Празднование юбилейного года принятия ислама в Волжской Булгарии не является для мусульман поводом претендовать на первенство или пиар-кампанией, заявил в пятницу председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин.
"Кому-то видится в юбилейном годе только пиар-компания отдельных организаций, а кто-то полагает, что мусульмане пытаются на что-то претендовать, у кого-то что-то отобрать, или кого-то опередить. Все эти досужие инсинуации мы считаем несостоятельными и неумными", - сказал муфтий на пленарном заседании ежегодных чтений имени Шигабутдина Марджани, приуроченных в 2022 году к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии.
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
13:35Религия
Муфтий рассказал о борьбе мусульманской общины с экстремизмом
Российская Федерация, отметил он, это многонациональное и многоконфессиональное государство, которое может и должно процветать за счёт единства разных народов и религиозных традиций. "В этом её главная сила и основная возможность позиционировать себя в современном мире", - заключил муфтий.
1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечается в 2022 году. По поручению президента РФ Владимира Путина был создан федеральный оргкомитет по подготовке и празднованию, который возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В декабре 2021 года Хуснуллин утвердил план основных юбилейных мероприятий, включающий 71 мероприятие. В частности, запланировано проведение международных, научных, культурных, просветительских мероприятий, саммитов, строительство ряда объектов. Ожидается, что мероприятия пройдут в Татарстане, Москве и других регионах РФ.
Чтения имени Марджани, посвящённые теме "Ислам России: осмысление многовекового опыта российских мусульман", открывают мероприятия ДУМ РФ, посвященные юбилею принятия ислама в Волжской Булгарии. Они проходят в Московский соборной мечети 13 и 14 января. В секционных заседаниях "История и археология", "Теология и философия", "Политология и социология" участвуют специалисты по истории ислама в России в средневековый период.
Рабочая поездка В.Путина в Приволжский федеральный округ - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
12:00Религия
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин: мы – наследники Волжской Булгарии
 
РелигияМоскваВладимир ПутинРавиль ГайнутдинМарат ХуснуллинМосковская соборная мечетьРоссия
 
 
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