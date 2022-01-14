https://ria.ru/20220114/konflikt-1767798761.html

В мире накапливается конфликтный потенциал, заявил Лавров

В мире накапливается конфликтный потенциал, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022

В мире накапливается конфликтный потенциал, заявил Лавров

Страны Запада способствуют негативному развитию событий, в мире накапливается конфликтный потенциал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:11

2022-01-14T11:11

2022-01-14T11:19

политика

сергей лавров

оон

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Страны Запада способствуют негативному развитию событий, в мире накапливается конфликтный потенциал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий, они взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которая базируется на уставе ООН, и ведут линию на подмену международного права своими правилами", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.По его словам, тех, кто не присоединяется к "междусобойчиками" и "коалициям передовиков", диктующим новые подходы всем остальным, объявляются ретроградами.

https://ria.ru/20220114/peregovory-1767720045.html

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2022

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политика, сергей лавров, оон