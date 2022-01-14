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Известный комик сбежал из России от белорусского КГБ
Комик Слава Комиссаренко заявил, что КГБ Белоруссии объявило его в розыск - РИА Новости, 14.01.2022
Известный комик сбежал из России от белорусского КГБ
Стендап-комик Слава Комиссаренко заявил, что Комитет госбезопасности Белоруссии объявил его в розыск из-за шуток. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:59
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россия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Стендап-комик Слава Комиссаренко заявил, что Комитет госбезопасности Белоруссии объявил его в розыск из-за шуток.На своей странице в инстаграме артист опубликовал видео с выступления в Киеве, куда он уехал на гастроли. По словам Комиссаренко, "человек, который связан с белорусскими протестами", предупредил, что его могут задержать на территории России и вывезти на машине в Белоруссию.Комик написал автору сообщения и спросил, неужели КГБ не останавливает факт наличия у него российского паспорта. Собеседник выразил мнение, что в ведомстве об этом не знают.РИА Новости направило запрос в пресс-службу КГБ, но ответа пока не получило.Ранее СМИ сообщили, что Комиссаренко запретили выступать в Белоруссии.
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белоруссия, москва, россия
15:59 14.01.2022 (обновлено: 17:53 14.01.2022)
 
Комик Слава Комиссаренко заявил, что КГБ Белоруссии объявило его в розыск

Стендап-комик Слава Комиссаренко заявил, что его разыскивает белорусское КГБ

© Фото : @slavakomissarenko / InstagramСлава Комиссаренко
Слава Комиссаренко - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : @slavakomissarenko / Instagram
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Стендап-комик Слава Комиссаренко заявил, что Комитет госбезопасности Белоруссии объявил его в розыск из-за шуток.
На своей странице в инстаграме артист опубликовал видео с выступления в Киеве, куда он уехал на гастроли. По словам Комиссаренко, "человек, который связан с белорусскими протестами", предупредил, что его могут задержать на территории России и вывезти на машине в Белоруссию.
Комик написал автору сообщения и спросил, неужели КГБ не останавливает факт наличия у него российского паспорта. Собеседник выразил мнение, что в ведомстве об этом не знают.
"Кгбшники, видимо, устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда, зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть десять афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались. Мне понадобилось какое-то время, чтобы написать про эти события шутки, так бы рассказал все немного раньше", — отметил стендапер.
РИА Новости направило запрос в пресс-службу КГБ, но ответа пока не получило.
Ранее СМИ сообщили, что Комиссаренко запретили выступать в Белоруссии.
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