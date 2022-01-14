https://ria.ru/20220114/koban-1767899301.html

Генерала Кобана поместили в шестиместную камеру

Генерала Кобана поместили в шестиместную камеру - РИА Новости, 14.01.2022

Генерала Кобана поместили в шестиместную камеру

Арестованный по делу об особо крупной взятке начальник Радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан сидит в шестиместной камере в СИЗО... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:52

2022-01-14T17:52

2022-01-14T17:52

происшествия

пензенская область

москва

матросская тишина

воздушно-космические силы россии

андрей кобан

онк

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Арестованный по делу об особо крупной взятке начальник Радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан сидит в шестиместной камере в СИЗО "Матросская тишина", рассказал РИА Новости член ОНК Москвы, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи."Мы его не застали в СИЗО, вероятно, он был в тот момент на суде ещё, но посетили камеру, в которой он содержится. У него шестиместная камера, среди соседей Кобана водитель экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева. Никто из его сокамерников на условия содержания не жаловался", - сказал правозащитник.Он добавил, что в камере есть все необходимое, в том числе телевизор и холодильник.Сегодня 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Кобану по делу об особо крупной взятке до 20 апреля. Генерала заключили в СИЗО еще в ноябре прошлого года, однако журналисты узнали об этом только сейчас, когда следствие попросило продлить ему пребывание под стражей.Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220114/koban-1767843367.html

https://ria.ru/20220114/arest-1767813226.html

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происшествия, пензенская область, москва, матросская тишина, воздушно-космические силы россии, андрей кобан, онк, россия