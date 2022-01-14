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Генерала Кобана поместили в шестиместную камеру
Генерала Кобана поместили в шестиместную камеру - РИА Новости, 14.01.2022
Генерала Кобана поместили в шестиместную камеру
Арестованный по делу об особо крупной взятке начальник Радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан сидит в шестиместной камере в СИЗО... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:52
2022-01-14T17:52
происшествия
пензенская область
москва
матросская тишина
воздушно-космические силы россии
андрей кобан
онк
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Арестованный по делу об особо крупной взятке начальник Радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан сидит в шестиместной камере в СИЗО "Матросская тишина", рассказал РИА Новости член ОНК Москвы, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи."Мы его не застали в СИЗО, вероятно, он был в тот момент на суде ещё, но посетили камеру, в которой он содержится. У него шестиместная камера, среди соседей Кобана водитель экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева. Никто из его сокамерников на условия содержания не жаловался", - сказал правозащитник.Он добавил, что в камере есть все необходимое, в том числе телевизор и холодильник.Сегодня 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Кобану по делу об особо крупной взятке до 20 апреля. Генерала заключили в СИЗО еще в ноябре прошлого года, однако журналисты узнали об этом только сейчас, когда следствие попросило продлить ему пребывание под стражей.Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220114/koban-1767843367.html
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происшествия, пензенская область, москва, матросская тишина, воздушно-космические силы россии, андрей кобан, онк, россия
17:52 14.01.2022
 
Генерала Кобана поместили в шестиместную камеру

ОНК: генерала Кобана поместили в камеру с фигурантом дела экс-губернатора Белозерцева

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве,
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве, - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве,. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Арестованный по делу об особо крупной взятке начальник Радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан сидит в шестиместной камере в СИЗО "Матросская тишина", рассказал РИА Новости член ОНК Москвы, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.
"Мы его не застали в СИЗО, вероятно, он был в тот момент на суде ещё, но посетили камеру, в которой он содержится. У него шестиместная камера, среди соседей Кобана водитель экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева. Никто из его сокамерников на условия содержания не жаловался", - сказал правозащитник.
Андрей Кобан во время брифинга министерства обороны РФ и представителей ВПК о первичных радиолокационных данных в районе крушения Boeing 777 в Донецкой области. 26 сентября 2016 - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14:13
Начальника Радиотехнических войск ВКС доставили в "Матросскую тишину"
Он добавил, что в камере есть все необходимое, в том числе телевизор и холодильник.
Сегодня 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Кобану по делу об особо крупной взятке до 20 апреля. Генерала заключили в СИЗО еще в ноябре прошлого года, однако журналисты узнали об этом только сейчас, когда следствие попросило продлить ему пребывание под стражей.
Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
12:09
В Москве арестовали начальника радиотехнических войск ВКС по делу о взятке
 
ПроисшествияПензенская областьМоскваМатросская тишинаВоздушно-космические силы РоссииАндрей КобанОНКРоссия
 
 
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