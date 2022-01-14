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Начальника Радиотехнических войск ВКС доставили в "Матросскую тишину"

Начальника Радиотехнических войск ВКС доставили в "Матросскую тишину" - РИА Новости, 14.01.2022

Начальника Радиотехнических войск ВКС доставили в "Матросскую тишину"

Арестованный за взятку начальник Радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан находится в следственном изоляторе "Матросская тишина", сообщает... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:13

2022-01-14T14:13

2022-01-14T16:29

происшествия

москва

матросская тишина

воздушно-космические силы россии

андрей кобан

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Арестованный за взятку начальник Радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан находится в следственном изоляторе "Матросская тишина", сообщает Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы.Сегодня 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Кобану по делу об особо крупной взятке до 20 апреля. Генерала заключили в СИЗО еще в ноябре прошлого года, однако журналисты узнали об этом только сейчас, когда следствие попросило продлить ему пребывание под стражей."Насколько нам известно, в настоящее время арестованный находится в СИЗО-1 в Москве. В ближайшее время мы посетим его и узнаем о его условиях содержания", - приводятся слова члена комиссии в "ОНК Газете".Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки. О какой именно денежной сумме идет речь, в суде не уточнили, но особо крупный размер взятки по УК РФ - миллион рублей и больше.Комментариями следствия и защиты РИА Новости пока не располагает.

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