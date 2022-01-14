https://ria.ru/20220114/kndr-1767926432.html

Пентагон заявил, что США хотят обсудить с КНДР спорные вопросы

Пентагон заявил, что США хотят обсудить с КНДР спорные вопросы - РИА Новости, 14.01.2022

Пентагон заявил, что США хотят обсудить с КНДР спорные вопросы

США настроены сесть за стол переговоров с КНДР, чтобы обсудить накопившиеся проблемные вопросы, однако Пхеньян до сих пор не продемонстрировал готовности к... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T20:19

2022-01-14T20:19

2022-01-14T20:34

в мире

сша

кндр (северная корея)

пхеньян

министерство обороны сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. США настроены сесть за стол переговоров с КНДР, чтобы обсудить накопившиеся проблемные вопросы, однако Пхеньян до сих пор не продемонстрировал готовности к таким действиям, заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Разумеется, мы готовы сесть за стол переговоров, однако Пхеньян до сих пор не показал каких-либо признаков готовности это сделать", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.Представитель оборонного ведомства США подчеркнул, что Штаты готовы задействовать в отношении КНДР "различные инструменты", однако дипломатическое взаимодействие остается приоритетным для американской администрации.

https://ria.ru/20220114/raketa-1767791443.html

сша

кндр (северная корея)

пхеньян

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в мире, сша, кндр (северная корея), пхеньян, министерство обороны сша, джон кирби