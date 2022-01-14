https://ria.ru/20220114/kndr-1767926432.html
Пентагон заявил, что США хотят обсудить с КНДР спорные вопросы
Пентагон заявил, что США хотят обсудить с КНДР спорные вопросы - РИА Новости, 14.01.2022
Пентагон заявил, что США хотят обсудить с КНДР спорные вопросы
США настроены сесть за стол переговоров с КНДР, чтобы обсудить накопившиеся проблемные вопросы, однако Пхеньян до сих пор не продемонстрировал готовности к... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T20:19
2022-01-14T20:19
2022-01-14T20:34
в мире
сша
кндр (северная корея)
пхеньян
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джон кирби
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. США настроены сесть за стол переговоров с КНДР, чтобы обсудить накопившиеся проблемные вопросы, однако Пхеньян до сих пор не продемонстрировал готовности к таким действиям, заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Разумеется, мы готовы сесть за стол переговоров, однако Пхеньян до сих пор не показал каких-либо признаков готовности это сделать", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.Представитель оборонного ведомства США подчеркнул, что Штаты готовы задействовать в отношении КНДР "различные инструменты", однако дипломатическое взаимодействие остается приоритетным для американской администрации.
https://ria.ru/20220114/raketa-1767791443.html
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в мире, сша, кндр (северная корея), пхеньян, министерство обороны сша, джон кирби
20:19 14.01.2022 (обновлено: 20:34 14.01.2022)
Пентагон заявил, что США хотят обсудить с КНДР спорные вопросы
Пентагон заявил, что США хотят обсудить с КНДР спорные вопросы в двусторонних отношениях