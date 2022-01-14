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Минобороны Японии осудило ракетные пуски КНДР
Минобороны Японии осудило ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 14.01.2022
Минобороны Японии осудило ракетные пуски КНДР
Министр обороны Японии Нобуо Киси, комментируя ракетные пуски КНДР, заявил, что Токио "решительно осуждает" подобные действия Пхеньяна, которые являются... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:00
2022-01-14T13:00
в мире
япония
оон
кндр (северная корея)
пхеньян
совет безопасности оон
фумио кисида
нобуо киси
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ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Министр обороны Японии Нобуо Киси, комментируя ракетные пуски КНДР, заявил, что Токио "решительно осуждает" подобные действия Пхеньяна, которые являются нарушением положений резолюций Совета безопасности ООН.Управление безопасности на море Японии в 14.55 по местному времени (08.55 мск) обнародовало предупреждение о возможном ракетном пуске со стороны КНДР. Спустя пять минут появилось сообщение о том, что, предположительно, баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, уже упала. В связи с этим управление призвало суда к осторожности и бдительности в случае обнаружения неопознанного объекта.После предполагаемого ракетного пуска КНДР при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды был создан кризисный штаб. В свою очередь, агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что премьер-министр наказал ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.В свою очередь, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР произвела пуск двух, предположительно, баллистических ракет малой дальности из провинции Пхёнан-Пукто в восточном направлении."Повторяющиеся ракетные пуски Северной Кореи являются серьезной проблемой для всего международного сообщества, включая Японию. Мы решительно осуждаем подобные действия, которые нарушают положения резолюций СБ ООН", - отметил министр в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом NHK.Киси также добавил, что по оценкам японских военных, снаряд пролетел около 400 километров, достигнув максимальной высоты в 50 километров, и упал вне исключительной экономической зоны Японии.Если данные про ракетный пуск КНДР подтвердятся, то это станет третьим по счету испытанием вооружений за неделю. Последний пуск КНДР был произведен 11 января.
https://ria.ru/20220114/internet-1767783215.html
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в мире, япония, оон, кндр (северная корея), пхеньян, совет безопасности оон, фумио кисида, нобуо киси
13:00 14.01.2022
 
Минобороны Японии осудило ракетные пуски КНДР

Министр обороны Японии Нобуо Киси осудил ракетные пуски КНДР

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Министр обороны Японии Нобуо Киси, комментируя ракетные пуски КНДР, заявил, что Токио "решительно осуждает" подобные действия Пхеньяна, которые являются нарушением положений резолюций Совета безопасности ООН.
Управление безопасности на море Японии в 14.55 по местному времени (08.55 мск) обнародовало предупреждение о возможном ракетном пуске со стороны КНДР. Спустя пять минут появилось сообщение о том, что, предположительно, баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, уже упала. В связи с этим управление призвало суда к осторожности и бдительности в случае обнаружения неопознанного объекта.
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В КНДР на несколько часов отключился интернет
После предполагаемого ракетного пуска КНДР при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды был создан кризисный штаб. В свою очередь, агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что премьер-министр наказал ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.
В свою очередь, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР произвела пуск двух, предположительно, баллистических ракет малой дальности из провинции Пхёнан-Пукто в восточном направлении.
"Повторяющиеся ракетные пуски Северной Кореи являются серьезной проблемой для всего международного сообщества, включая Японию. Мы решительно осуждаем подобные действия, которые нарушают положения резолюций СБ ООН", - отметил министр в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом NHK.
Киси также добавил, что по оценкам японских военных, снаряд пролетел около 400 километров, достигнув максимальной высоты в 50 километров, и упал вне исключительной экономической зоны Японии.
Если данные про ракетный пуск КНДР подтвердятся, то это станет третьим по счету испытанием вооружений за неделю. Последний пуск КНДР был произведен 11 января.
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В миреЯпонияООНКНДР (Северная Корея)ПхеньянСовет Безопасности ООНФумио КисидаНобуо Киси
 
 
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