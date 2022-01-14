https://ria.ru/20220114/kndr-1767778922.html

Японская береговая охрана предупредила о возможном ракетном пуске КНДР

Японская береговая охрана предупредила о возможном ракетном пуске КНДР - РИА Новости, 14.01.2022

Японская береговая охрана предупредила о возможном ракетном пуске КНДР

Береговая охрана Японии обнародовало предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T09:12

2022-01-14T09:12

2022-01-14T09:24

в мире

япония

кндр (северная корея)

южная корея

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ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Береговая охрана Японии обнародовало предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР.Ракета, выпущенная, предположительно, КНДР днем в пятницу, упала, сообщила береговая охрана Японии.Суда, находящиеся в настоящее время в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.Предупреждение обнародовано в 14.55 по местному времени (08.55 мск).Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в восточном направлении.Северная Корея ранее заявила, что успешно испытала гиперзвуковые ракеты 5 и 11 января.

https://ria.ru/20220114/kndr-1767776539.html

https://ria.ru/20220113/raketa-1767618663.html

япония

кндр (северная корея)

южная корея

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в мире, япония, кндр (северная корея), южная корея