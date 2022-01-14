https://ria.ru/20220114/kndr-1767776539.html

КНДР выполнила пуск неопознанного снаряда, заявили в Южной Корее

КНДР выполнила пуск неопознанного снаряда, заявили в Южной Корее - РИА Новости, 14.01.2022

КНДР выполнила пуск неопознанного снаряда, заявили в Южной Корее

Пхеньян произвел пуск неизвестного снаряда в восточном направлении, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T08:54

2022-01-14T08:54

2022-01-14T09:54

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

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СЕУЛ, 14 янв — РИА Новости. Пхеньян произвел пуск неизвестного снаряда в восточном направлении, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Береговая охрана Японии, в свою очередь, обнародовала предупреждение о возможном ракетном пуске со стороны КНДР. По ее данным, снаряд упал в воду. Ранее суда, находящиеся в море, призвали проявить осторожность и не приближаться к объекту, если он окажется в воде в зоне их видимости.В этом году Северная Корея уже трижды проводила испытания вооружений. Предыдущие прошли 5 и 11 января, тогда власти заявили об успешном тестировании гиперзвуковой ракеты.Ранее США в ООН предложили ввести новые санкции против Северной Кореи в ответ на пуски баллистических ракет, которые фиксировали с сентября прошлого года. Представитель северокорейского МИД назвал их "осуществлением права на самооборону" и пригрозил Вашингтону "более жесткой реакцией".

https://ria.ru/20220114/otvet-1767763375.html

кндр (северная корея)

южная корея

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в мире, кндр (северная корея), южная корея