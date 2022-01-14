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КНДР выполнила пуск неопознанного снаряда, заявили в Южной Корее
КНДР выполнила пуск неопознанного снаряда, заявили в Южной Корее - РИА Новости, 14.01.2022
КНДР выполнила пуск неопознанного снаряда, заявили в Южной Корее
Пхеньян произвел пуск неизвестного снаряда в восточном направлении, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T08:54
2022-01-14T09:54
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
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СЕУЛ, 14 янв — РИА Новости. Пхеньян произвел пуск неизвестного снаряда в восточном направлении, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Береговая охрана Японии, в свою очередь, обнародовала предупреждение о возможном ракетном пуске со стороны КНДР. По ее данным, снаряд упал в воду. Ранее суда, находящиеся в море, призвали проявить осторожность и не приближаться к объекту, если он окажется в воде в зоне их видимости.В этом году Северная Корея уже трижды проводила испытания вооружений. Предыдущие прошли 5 и 11 января, тогда власти заявили об успешном тестировании гиперзвуковой ракеты.Ранее США в ООН предложили ввести новые санкции против Северной Кореи в ответ на пуски баллистических ракет, которые фиксировали с сентября прошлого года. Представитель северокорейского МИД назвал их "осуществлением права на самооборону" и пригрозил Вашингтону "более жесткой реакцией".
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в мире, кндр (северная корея), южная корея
08:54 14.01.2022 (обновлено: 09:54 14.01.2022)
 
КНДР выполнила пуск неопознанного снаряда, заявили в Южной Корее

Ренхап: КНДР выполнила пуск неопознанного снаряда в восточном направлении

© REUTERS / Kim Hong-JiМужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты, 5 января 2022
Мужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты, 5 января 2022 - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 14 янв — РИА Новости. Пхеньян произвел пуск неизвестного снаряда в восточном направлении, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Береговая охрана Японии, в свою очередь, обнародовала предупреждение о возможном ракетном пуске со стороны КНДР. По ее данным, снаряд упал в воду. Ранее суда, находящиеся в море, призвали проявить осторожность и не приближаться к объекту, если он окажется в воде в зоне их видимости.
В этом году Северная Корея уже трижды проводила испытания вооружений. Предыдущие прошли 5 и 11 января, тогда власти заявили об успешном тестировании гиперзвуковой ракеты.
Ранее США в ООН предложили ввести новые санкции против Северной Кореи в ответ на пуски баллистических ракет, которые фиксировали с сентября прошлого года.
Представитель северокорейского МИД назвал их "осуществлением права на самооборону" и пригрозил Вашингтону "более жесткой реакцией".
Вид на Пхеньян, КНДР - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
00:50
КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная Корея
 
 
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