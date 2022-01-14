https://ria.ru/20220114/kiberataki-1767920733.html

ЕС предоставит Украине специалистов по киберзащите из-за хакерских атак

ЕС предоставит Украине специалистов по киберзащите из-за хакерских атак - РИА Новости, 14.01.2022

ЕС предоставит Украине специалистов по киберзащите из-за хакерских атак

Европейский союз предоставит Украине специалистов по киберзащите на фоне произошедшей кибератаки на правительственные сайты, сообщил глава дипломатии союза... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T19:29

2022-01-14T19:29

2022-01-14T19:36

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жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Европейский союз предоставит Украине специалистов по киберзащите на фоне произошедшей кибератаки на правительственные сайты, сообщил глава дипломатии союза Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС во Франции."Украина знает, что может рассчитывать на нашу помощь. Сегодня утром было решено предоставить в ее распоряжение команды специалистов по киберзащите", - сказал он.Боррель отказался делать предположения о причастных к хакерской атаке."У меня нет доказательств, чтобы на кого-то указывать. Вы знаете, что определение причастных к кибератаке занимает время… Мы можем догадываться, с определённым допуском ошибки, откуда эта атака происходила", - пояснил глава евродипломатии.Он добавил, что главы МИД Евросоюза на фоне хакерской атаки также вновь подчеркнули решимость дать "жесткий ответ на любую агрессию в отношении Киева".Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов временно не работают из-за хакерской атаки. На стартовой странице сайта министерства образования и науки сообщалось, что якобы все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. Госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, работу большинства сайтов уже восстановили. По данным ведомства, госсайты в стране подверглись самой мощной атаке за последние четыре года.

https://ria.ru/20220114/khakery-1767868778.html

https://ria.ru/20220114/ukraina-1767912655.html

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в мире, технологии, украина, евросоюз, мид украины, кибербезопасность, хакеры, жозеп боррель, олег николенко