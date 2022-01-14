https://ria.ru/20220114/kiberataka-1767835291.html

Украинские государственные сайты подверглись мощной кибератаке

Украинские государственные сайты подверглись мощной кибератаке - РИА Новости, 14.01.2022

Украинские государственные сайты подверглись мощной кибератаке

Государственные сайты Украины подверглись самой мощной хакерской атаке за последние четыре года, к выяснению обстоятельств подключились международные партнеры... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:34

2022-01-14T13:34

2022-01-14T14:08

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КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Государственные сайты Украины подверглись самой мощной хакерской атаке за последние четыре года, к выяснению обстоятельств подключились международные партнеры Киева, заявил заместитель главы государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины Виктор Жора.Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают из-за хакерской атаки. На стартовой странице сайта министерства образования и науки Украины было размещено сообщение, в котором сообщалось о том, что якобы все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. Госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки на ряд правительственных сайтов Украины не было, работу большей части сайтов уже восстановили."Наши международные партнеры предложили нам помощь в расследовании этого инцидента, ликвидации последствий. Мы взаимодействуем с ними… К сожалению, можем констатировать, что за последние четыре года это самая мощная атака, по крайней мере по ее охвату", - заявил Жора в пятницу на брифинге.По его словам, украинские государственные органы и критическая инфраструктура страны регулярно подвергаются хакерским атакам с 2014 года. Жора отметил, что хакерские атаки "можно связывать с фактом продолжающейся агрессии" по отношению к Украине. При этом на вопрос, причастна ли РФ к этой атаке, Жора уклонился от ответа, сославшись на продолжающийся анализ ситуации. Он отметил, что в течение дня будет собрана доказательная база и в течение дня будет "видна вся картина".Летом 2017 года вирус-вымогатель NotPetya поразил IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

https://ria.ru/20220114/sayty-1767772324.html

https://ria.ru/20211104/ukraina-1757701290.html

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