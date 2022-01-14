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https://ria.ru/20220114/khakery-1767930386.html
Суд арестовал участника хакерской группировки REvil до 13 марта
Суд арестовал участника хакерской группировки REvil до 13 марта - РИА Новости, 14.01.2022
Суд арестовал участника хакерской группировки REvil до 13 марта
Тверской суд Москвы арестовал до 13 марта участника хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T21:11
2022-01-14T22:09
происшествия
москва
хакеры
россия
сша
люблин
джо байден
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал до 13 марта участника хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Романа Муромского меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.Срок ареста установлен до 13 марта. Муромскому вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).Как ранее сообщили в ФСБ, следствие установило полный состав преступного сообщества REvil и доказало причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей. В спецслужбе рассказали, что хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете.Подчеркивается, что основанием для розыска послужило обращение компетентных органов США, "сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование".Согласно сообщению, в ходе обысков по 25 адресам у 14 членов преступного сообщества изъято более 426 миллионов рублей, "в том числе в криптовалюте", 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса.Ранее США предъявили украинцу Ярославу Васинскому и россиянину Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве, а также внесли их в санкционный список. Васинский был арестован в Польше, в конце декабря суд польского города Люблин одобрил его экстрадицию в США. Полянин же находится на свободе – как считает ФБР, в Барнауле.Предполагается, что оба принадлежали к группировке REvil, которая сумела собрать с жертв до 200 миллионов долларов выкупа. Конкретно Полянин заполучил 13 миллионов долларов, более 6 миллионов из них удалось конфисковать властям, заявил генпрокурор США Меррик Гарленд.Летом прошлого года крупная IT-компания Kaseya из США подверглась массированной кибератаке с применением вируса-вымогателя, наряду с еще десятками или даже сотнями другими бизнесами. Тогда утверждалось, что во взломе подозревали именно хакерскую группировку REvil.Взломщики, в частности, потребовали рекордные 70 миллионов долларов за публикацию универсального декриптора, который позволит разблокировать все компьютеры, заблокированные во время инцидента с Kaseya.По оценке специализирующейся на кибербезопасности компании Huntress, кибератаки затронули более тысячи компаний, а Kaseya впоследствии оценило число пострадавших бизнесов по всему миру в 1,5 тысячи.Президент США Джо Байден при этом заявил, что "не уверен", что за недавней кибератакой стоит Россия, однако в Белом доме сообщили, что Вашингтон в любом случае проведет консультации с Москвой на тему кибератак с вирусами-вымогателями.Впоследствии СМИ со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщили, что все известные сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, оказались недоступны без объяснения причин. Тогда же, осенью, американские власти предъявили обвинения в вымогательстве миллионов долларов россиянину Евгению Полянину и украинцу Ярославу Васинскому, которых США считают участниками REvil.Кроме того, Штаты объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию об организаторах REvil.
https://ria.ru/20220114/khakery-1767864889.html
https://ria.ru/20220111/khakery-1767398103.html
https://ria.ru/20211215/khaker-1763773883.html
москва
россия
сша
люблин
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Суд арестовал одного из участников хакерской группировки REvil
Тверской суд Москвы арестовал до 13 марта еще одного участника хакерской группировки REvil. Видео предоставили РИА Новости в суде.
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происшествия, москва, хакеры, россия, сша, люблин, джо байден, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фбр
21:11 14.01.2022 (обновлено: 22:09 14.01.2022)
 
Суд арестовал участника хакерской группировки REvil до 13 марта

Тверской суд Москвы арестовал участника хакерской группировки REvil до 13 марта

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал до 13 марта участника хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Романа Муромского меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Срок ареста установлен до 13 марта. Муромскому вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
Как ранее сообщили в ФСБ, следствие установило полный состав преступного сообщества REvil и доказало причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей. В спецслужбе рассказали, что хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете.
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Подчеркивается, что основанием для розыска послужило обращение компетентных органов США, "сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование".
Согласно сообщению, в ходе обысков по 25 адресам у 14 членов преступного сообщества изъято более 426 миллионов рублей, "в том числе в криптовалюте", 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса.
Ранее США предъявили украинцу Ярославу Васинскому и россиянину Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве, а также внесли их в санкционный список. Васинский был арестован в Польше, в конце декабря суд польского города Люблин одобрил его экстрадицию в США. Полянин же находится на свободе – как считает ФБР, в Барнауле.
Предполагается, что оба принадлежали к группировке REvil, которая сумела собрать с жертв до 200 миллионов долларов выкупа. Конкретно Полянин заполучил 13 миллионов долларов, более 6 миллионов из них удалось конфисковать властям, заявил генпрокурор США Меррик Гарленд.
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Летом прошлого года крупная IT-компания Kaseya из США подверглась массированной кибератаке с применением вируса-вымогателя, наряду с еще десятками или даже сотнями другими бизнесами. Тогда утверждалось, что во взломе подозревали именно хакерскую группировку REvil.
Взломщики, в частности, потребовали рекордные 70 миллионов долларов за публикацию универсального декриптора, который позволит разблокировать все компьютеры, заблокированные во время инцидента с Kaseya.
По оценке специализирующейся на кибербезопасности компании Huntress, кибератаки затронули более тысячи компаний, а Kaseya впоследствии оценило число пострадавших бизнесов по всему миру в 1,5 тысячи.
Президент США Джо Байден при этом заявил, что "не уверен", что за недавней кибератакой стоит Россия, однако в Белом доме сообщили, что Вашингтон в любом случае проведет консультации с Москвой на тему кибератак с вирусами-вымогателями.
Впоследствии СМИ со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщили, что все известные сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, оказались недоступны без объяснения причин. Тогда же, осенью, американские власти предъявили обвинения в вымогательстве миллионов долларов россиянину Евгению Полянину и украинцу Ярославу Васинскому, которых США считают участниками REvil.
Кроме того, Штаты объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию об организаторах REvil.
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