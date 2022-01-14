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Минкульт Украины обвинил Россию в хакерских атаках на госсайты страны
Минкульт Украины обвинил Россию в хакерских атаках на госсайты страны - РИА Новости, 14.01.2022
Минкульт Украины обвинил Россию в хакерских атаках на госсайты страны
Хакерская атака на правительственные сайты Украины, согласно предварительным данным, была совершена Российской Федерацией, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:02
2022-01-14T16:02
в мире
украина
организация украинских националистов
мид украины
украинская повстанческая армия
хакеры
россия
олег николенко
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КИЕВ, 14 янв – РИА Новости. Хакерская атака на правительственные сайты Украины, согласно предварительным данным, была совершена Российской Федерацией, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства культуры и информационной политики страны.Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов временно не работают из-за хакерской атаки. На стартовой странице сайта министерства образования и науки сообщалось, что якобы все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. Госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, работу большинства сайтов уже восстановили. По данным ведомства, госсайты в стране подверглись самой мощной атаке за последние четыре года."По результатам исследования Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, первые данные дают основания считать, что атака была осуществлена Российской Федерацией… Целью кибератаки является психологическое давление и устрашение", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Центр стратегических коммуникаций и безопасности исследовал информационную сторону хакерской атаки. "Такой массовой атаки на госорганы не было давно. Предполагаем, что нынешняя связана с недавним поражением России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО. На днях Москва уже возобновила военные учения у границ Украины. А хакерские действия на украинские госорганы также могут являться частью этой психологической атаки на украинцев", - говорится в сообщении.В министерстве также обратили внимание, что сначала информация появилась в соцсетях, далее ее активно распространяли российские издания, и только утром подхватили украинские СМИ."Скрыть "российский след" должно было бы использование хакерами упоминаний о Волыни, ОУН-УПА*, Галиции, Полесье и "других исторических землях". Очевидно, что это сделано специально, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу… Польский текст хоть и написан без ошибок, но и видно, что его писал не носитель языка. Это Центру стратегических коммуникаций подтвердили польские коллеги", - добавили в пресс-службе.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.*Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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в мире, украина, организация украинских националистов, мид украины, украинская повстанческая армия, хакеры, россия, олег николенко
16:02 14.01.2022
 
Минкульт Украины обвинил Россию в хакерских атаках на госсайты страны

Минкульт Украины: хакерская атака на госсайты страны была совершена из России

© РИА НовостиМинистерство культуры Украины
Министерство культуры Украины - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости
Министерство культуры Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 янв – РИА Новости. Хакерская атака на правительственные сайты Украины, согласно предварительным данным, была совершена Российской Федерацией, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства культуры и информационной политики страны.
Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов временно не работают из-за хакерской атаки. На стартовой странице сайта министерства образования и науки сообщалось, что якобы все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. Госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, работу большинства сайтов уже восстановили. По данным ведомства, госсайты в стране подверглись самой мощной атаке за последние четыре года.
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"По результатам исследования Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, первые данные дают основания считать, что атака была осуществлена Российской Федерацией… Целью кибератаки является психологическое давление и устрашение", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Центр стратегических коммуникаций и безопасности исследовал информационную сторону хакерской атаки. "Такой массовой атаки на госорганы не было давно. Предполагаем, что нынешняя связана с недавним поражением России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО. На днях Москва уже возобновила военные учения у границ Украины. А хакерские действия на украинские госорганы также могут являться частью этой психологической атаки на украинцев", - говорится в сообщении.
В министерстве также обратили внимание, что сначала информация появилась в соцсетях, далее ее активно распространяли российские издания, и только утром подхватили украинские СМИ.
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"Скрыть "российский след" должно было бы использование хакерами упоминаний о Волыни, ОУН-УПА*, Галиции, Полесье и "других исторических землях". Очевидно, что это сделано специально, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу… Польский текст хоть и написан без ошибок, но и видно, что его писал не носитель языка. Это Центру стратегических коммуникаций подтвердили польские коллеги", - добавили в пресс-службе.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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В миреУкраинаОрганизация украинских националистовМИД УкраиныУкраинская повстанческая армияхакерыРоссияОлег Николенко
 
 
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