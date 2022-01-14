https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767809583.html

Полиция Алма-Аты заявила о заранее спланированном нападении на департамент

Полиция Алма-Аты заявила о заранее спланированном нападении на департамент - РИА Новости, 14.01.2022

Полиция Алма-Аты заявила о заранее спланированном нападении на департамент

Нападение на департамент полиции казахстанского города Алма-Ата было спланировано заранее "на бумаге", сообщила журналистам официальный представитель... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:54

2022-01-14T11:54

2022-01-14T12:06

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АЛМА-АТА, 14 янв - РИА Новости. Нападение на департамент полиции казахстанского города Алма-Ата было спланировано заранее "на бумаге", сообщила журналистам официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек."Обороной руководил сам начальник департамента (Канат Таймерденов – ред.), что, кстати, придало дух молодым сотрудникам полиции. Это действовала целенаправленно четко подготовленная группа, потому что, скорее всего, план нападения ими был спланирован на бумаге. Силы были точно рассредоточены. Были люди, которые отвевали только за то, чтобы вывезти из строя все камеры видеонаблюдения. Была основная группа, которая подвозила оружие всем участникам. Одновременно такой же атаке подверглись другие районные управления полиции", - сказала представитель департамента полиции.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220105/protest-1766608510.html

https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767798348.html

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев