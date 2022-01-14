https://ria.ru/20220114/iznasilovanie-1767777401.html
В Омске арестовали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки
В Омске арестовали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки - РИА Новости, 14.01.2022
В Омске арестовали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки
Советский районный суд Омска на два месяца арестовал мужчину, которого подозревают в изнасиловании 15-летней девочки. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T09:01
2022-01-14T09:01
2022-01-14T12:34
происшествия
омск
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 14 янв — РИА Новости. Советский районный суд Омска на два месяца арестовал мужчину, которого подозревают в изнасиловании 15-летней девочки. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре Омской области."Суд, согласившись с позицией прокурора, избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — рассказала пресс-служба ведомства.По данным управления СК, в ночь на 13 января мать школьницы была на ночной смене, когда сожитель изнасиловал ее 15-летнюю дочь.Подозреваемый уже был судим восемь раз за кражи и имеет непогашенный условный срок. Его задержали в четверг, когда, испугавшись полицейских, он залез на березу, находящуюся неподалеку от дома, и спрятался на довольно большой высоте. Силовикам пришлось снимать мужчину с помощью спецтехники МЧС. Впоследствии его в неадекватном состоянии доставили в отделение полиции.
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Кадры задержания в Омске подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки
Омичу, которого подозревают в изнасиловании 15-летней падчерицы, в пятницу будет избрана мера пресечения, следователи намерены ходатайствовать об аресте, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. По версии следствия, сегодня ночью в Омске, когда мать школьницы была на работе, сожитель женщины изнасиловал ее 15-летнюю дочь. Утром девочка все рассказала маме. При задержании мужчину пришлось снимать с дерева, на которое он залез, прячась от полицейских.
2022-01-14T09:01
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происшествия, омск, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:01 14.01.2022 (обновлено: 12:34 14.01.2022)
В Омске арестовали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки
В Омске подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки арестовали на два месяца