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Датские истребители F-16 усилят миссию воздушной полиции НАТО в Литве

Датские истребители F-16 усилят миссию воздушной полиции НАТО в Литве - РИА Новости, 14.01.2022

Датские истребители F-16 усилят миссию воздушной полиции НАТО в Литве

Миссия воздушной полиции НАТО в Литве усиливается датскими истребителями F-16, говорится в сообщении в аккаунте вооруженных сил Литвы в Twitter. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:25

2022-01-14T13:25

2022-01-14T13:25

в мире

дания

нато

f-16

балтийское море

балтия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Миссия воздушной полиции НАТО в Литве усиливается датскими истребителями F-16, говорится в сообщении в аккаунте вооруженных сил Литвы в Twitter."Миссия балтийской воздушной полиции в Литве удваивается. F-16 ВВС Дании усилят воздушную полицию НАТО в Шяуляй, которую сейчас возглавляет Польша", - говорится в сообщении.Накануне пресс-служба вооруженных сил Литвы сообщила, что парламент Дании принял решение отправить в Литву четыре дополнительных истребителя F-16 и дислоцировать в Балтийском море военный фрегат "HDMS Peter Willemoe" cо 160 военными экипажа.Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя и на авиабазе Эмари, которая с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.

https://ria.ru/20211101/erdogan-1757215943.html

дания

балтийское море

балтия

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в мире, дания, нато, f-16, балтийское море, балтия