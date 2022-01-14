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Датские истребители F-16 усилят миссию воздушной полиции НАТО в Литве
Датские истребители F-16 усилят миссию воздушной полиции НАТО в Литве - РИА Новости, 14.01.2022
Датские истребители F-16 усилят миссию воздушной полиции НАТО в Литве
Миссия воздушной полиции НАТО в Литве усиливается датскими истребителями F-16, говорится в сообщении в аккаунте вооруженных сил Литвы в Twitter. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:25
2022-01-14T13:25
в мире
дания
нато
f-16
балтийское море
балтия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Миссия воздушной полиции НАТО в Литве усиливается датскими истребителями F-16, говорится в сообщении в аккаунте вооруженных сил Литвы в Twitter."Миссия балтийской воздушной полиции в Литве удваивается. F-16 ВВС Дании усилят воздушную полицию НАТО в Шяуляй, которую сейчас возглавляет Польша", - говорится в сообщении.Накануне пресс-служба вооруженных сил Литвы сообщила, что парламент Дании принял решение отправить в Литву четыре дополнительных истребителя F-16 и дислоцировать в Балтийском море военный фрегат "HDMS Peter Willemoe" cо 160 военными экипажа.Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя и на авиабазе Эмари, которая с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.
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в мире, дания, нато, f-16, балтийское море, балтия
13:25 14.01.2022
 
Датские истребители F-16 усилят миссию воздушной полиции НАТО в Литве

Миссию воздушной полиции НАТО в Литве удвоят за счет датских истребителей F-16

© Flickr / DVIDSHUBИстребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Flickr / DVIDSHUB
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Миссия воздушной полиции НАТО в Литве усиливается датскими истребителями F-16, говорится в сообщении в аккаунте вооруженных сил Литвы в Twitter.
"Миссия балтийской воздушной полиции в Литве удваивается. F-16 ВВС Дании усилят воздушную полицию НАТО в Шяуляй, которую сейчас возглавляет Польша", - говорится в сообщении.
Накануне пресс-служба вооруженных сил Литвы сообщила, что парламент Дании принял решение отправить в Литву четыре дополнительных истребителя F-16 и дислоцировать в Балтийском море военный фрегат "HDMS Peter Willemoe" cо 160 военными экипажа.
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя и на авиабазе Эмари, которая с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.
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В миреДанияНАТОF-16Балтийское мореБалтия
 
 
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