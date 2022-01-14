https://ria.ru/20220114/islam-1767853233.html

Муфтий рассказал о стереотипе в арабском мире насчет России

Муфтий рассказал о стереотипе в арабском мире насчет России - РИА Новости, 14.01.2022

Муфтий рассказал о стереотипе в арабском мире насчет России

Мнение о том, что РФ это часть только христианского мира, ошибочно, заявил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР)... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:58

2022-01-14T14:58

2022-01-14T14:58

религия

москва

владимир путин

равиль гайнутдин

марат хуснуллин

московская соборная мечеть

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мнение о том, что РФ это часть только христианского мира, ошибочно, заявил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин"Если кто-то говорит, что здесь живут только христиане православные - глубоко ошибается. Здесь, в России, живут и мусульмане, которые на 66 лет ранее приняли ислам [в Волжской Булгарии]. Арабы, мусульманский мир, к сожалению, не знают эту историю, когда говорится, что Россия - это христианский, православный мир", - сказал муфтий на проповеди в Московской соборной мечети, открыв год торжеств ДУМ РФ в честь юбилея принятия ислама в Волжской Булгарии.1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечается в 2022 году. По поручению президента РФ Владимира Путина был создан федеральный оргкомитет по подготовке и празднованию, который возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В декабре 2021 года Хуснуллин утвердил план основных юбилейных мероприятий, включающий 71 мероприятие. В частности, запланировано проведение международных, научных, культурных, просветительских мероприятий, саммитов, строительство ряда объектов. Ожидается, что мероприятия пройдут в Татарстане, Москве и других регионах РФ.

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москва, владимир путин, равиль гайнутдин, марат хуснуллин, московская соборная мечеть, россия