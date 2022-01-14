Муфтий рассказал о стереотипе в арабском мире насчет России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПленарное заседание, посвященное празднованию 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии, в конференц-зале Московской Соборной мечети
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мнение о том, что РФ это часть только христианского мира, ошибочно, заявил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин
"Если кто-то говорит, что здесь живут только христиане православные - глубоко ошибается. Здесь, в России, живут и мусульмане, которые на 66 лет ранее приняли ислам [в Волжской Булгарии]. Арабы, мусульманский мир, к сожалению, не знают эту историю, когда говорится, что Россия - это христианский, православный мир", - сказал муфтий на проповеди в Московской соборной мечети, открыв год торжеств ДУМ РФ в честь юбилея принятия ислама в Волжской Булгарии.
1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечается в 2022 году. По поручению президента РФ Владимира Путина был создан федеральный оргкомитет по подготовке и празднованию, который возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В декабре 2021 года Хуснуллин утвердил план основных юбилейных мероприятий, включающий 71 мероприятие. В частности, запланировано проведение международных, научных, культурных, просветительских мероприятий, саммитов, строительство ряда объектов. Ожидается, что мероприятия пройдут в Татарстане, Москве и других регионах РФ.