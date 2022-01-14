https://ria.ru/20220114/iran-1767830833.html

Лавров заявил о важности предстоящего визита в Москву президента Ирана

Лавров заявил о важности предстоящего визита в Москву президента Ирана - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров заявил о важности предстоящего визита в Москву президента Ирана

Предстоящий визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Россию будет очень важным, необходимо провести инвентаризацию отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:14

2022-01-14T13:14

2022-01-14T13:21

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Предстоящий визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Россию будет очень важным, необходимо провести инвентаризацию отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Визит, если коротко, он очень важный. Пора возобновлять контакты на высшем уровне, которые традиционно у нас тесные и регулярные и которые тоже стали жертвой коронавирусной инфекции... Значение (визита), прежде всего, в необходимости провести инвентаризацию всей нашей повестки дня с учетом изменений в руководстве Ирана", - сказал Лавров на пресс-конференции.По словам министра, сторонам необходимо обсудить экономическую повестку дня, вопросы международной политики, работу в ООН и других международных организациях.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность визита президента Ирана Ибрахима Раиси в Россию прорабатывается, о сроках будет известно позже.

https://ria.ru/20220112/iran-1767487372.html

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политика, иран, москва, сергей лавров, оон, дмитрий песков, россия