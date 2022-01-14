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Лавров заявил о важности предстоящего визита в Москву президента Ирана
Лавров заявил о важности предстоящего визита в Москву президента Ирана - РИА Новости, 14.01.2022
Лавров заявил о важности предстоящего визита в Москву президента Ирана
Предстоящий визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Россию будет очень важным, необходимо провести инвентаризацию отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:14
2022-01-14T13:21
политика
иран
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сергей лавров
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дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Предстоящий визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Россию будет очень важным, необходимо провести инвентаризацию отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Визит, если коротко, он очень важный. Пора возобновлять контакты на высшем уровне, которые традиционно у нас тесные и регулярные и которые тоже стали жертвой коронавирусной инфекции... Значение (визита), прежде всего, в необходимости провести инвентаризацию всей нашей повестки дня с учетом изменений в руководстве Ирана", - сказал Лавров на пресс-конференции.По словам министра, сторонам необходимо обсудить экономическую повестку дня, вопросы международной политики, работу в ООН и других международных организациях.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность визита президента Ирана Ибрахима Раиси в Россию прорабатывается, о сроках будет известно позже.
https://ria.ru/20220112/iran-1767487372.html
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политика, иран, москва, сергей лавров, оон, дмитрий песков, россия
13:14 14.01.2022 (обновлено: 13:21 14.01.2022)
 
Лавров заявил о важности предстоящего визита в Москву президента Ирана

Глава МИД Лавров заявил, что предстоящий визит в Москву главы Ирана будет очень важным

© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Предстоящий визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Россию будет очень важным, необходимо провести инвентаризацию отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Визит, если коротко, он очень важный. Пора возобновлять контакты на высшем уровне, которые традиционно у нас тесные и регулярные и которые тоже стали жертвой коронавирусной инфекции... Значение (визита), прежде всего, в необходимости провести инвентаризацию всей нашей повестки дня с учетом изменений в руководстве Ирана", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 13:34
В Кремле прокомментировали подготовку визита президента Ирана в Россию
По словам министра, сторонам необходимо обсудить экономическую повестку дня, вопросы международной политики, работу в ООН и других международных организациях.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность визита президента Ирана Ибрахима Раиси в Россию прорабатывается, о сроках будет известно позже.
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