https://ria.ru/20220114/internet-1767783215.html
В КНДР на несколько часов отключился интернет
В КНДР на несколько часов отключился интернет - РИА Новости, 14.01.2022
В КНДР на несколько часов отключился интернет
Некоторые ключевые серверы КНДР отключились на несколько часов в пятницу утром в результате вероятной DDoS-атаки, сообщает издание NK News. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T09:46
2022-01-14T09:46
2022-01-14T09:46
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Некоторые ключевые серверы КНДР отключились на несколько часов в пятницу утром в результате вероятной DDoS-атаки, сообщает издание NK News.Издание ссылается на файлы журналов и доменные записи. По его данным, из-за того, что не были доступны важные серверы, отключились некоторые веб-сайты и почтовые сервисы. В результате "Северная Корея исчезла из интернета на несколько часов".По словам исследователя вопросов кибербезопасности Джунадэ Али, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что "ИТ-инфраструктура Северной Кореи могла быть поражена в результате DDoS-атаки".Издание опубликовало эту информацию незадолго до появления сообщений о пуске из КНДР неопознанного снаряда. Связаны ли эти события, неизвестно.Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в восточном направлении. Береговая охрана Японии выпустила предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР.
https://ria.ru/20220114/kndr-1767776539.html
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в мире, япония, кндр (северная корея), южная корея
В КНДР на несколько часов отключился интернет
NK News: в КНДР на несколько часов отключился интернет из-за возможной DDoS-атаки
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Некоторые ключевые серверы КНДР
отключились на несколько часов в пятницу утром в результате вероятной DDoS-атаки, сообщает издание NK News
.
Издание ссылается на файлы журналов и доменные записи. По его данным, из-за того, что не были доступны важные серверы, отключились некоторые веб-сайты и почтовые сервисы. В результате "Северная Корея исчезла из интернета на несколько часов".
По словам исследователя вопросов кибербезопасности Джунадэ Али, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что "ИТ-инфраструктура Северной Кореи могла быть поражена в результате DDoS-атаки".
Издание опубликовало эту информацию незадолго до появления сообщений о пуске из КНДР неопознанного снаряда. Связаны ли эти события, неизвестно.
Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи
сообщило, что КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в восточном направлении. Береговая охрана Японии
выпустила предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР.