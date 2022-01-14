https://ria.ru/20220114/internet-1767783215.html

В КНДР на несколько часов отключился интернет

В КНДР на несколько часов отключился интернет - РИА Новости, 14.01.2022

В КНДР на несколько часов отключился интернет

Некоторые ключевые серверы КНДР отключились на несколько часов в пятницу утром в результате вероятной DDoS-атаки, сообщает издание NK News. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T09:46

2022-01-14T09:46

2022-01-14T09:46

в мире

япония

кндр (северная корея)

южная корея

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Некоторые ключевые серверы КНДР отключились на несколько часов в пятницу утром в результате вероятной DDoS-атаки, сообщает издание NK News.Издание ссылается на файлы журналов и доменные записи. По его данным, из-за того, что не были доступны важные серверы, отключились некоторые веб-сайты и почтовые сервисы. В результате "Северная Корея исчезла из интернета на несколько часов".По словам исследователя вопросов кибербезопасности Джунадэ Али, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что "ИТ-инфраструктура Северной Кореи могла быть поражена в результате DDoS-атаки".Издание опубликовало эту информацию незадолго до появления сообщений о пуске из КНДР неопознанного снаряда. Связаны ли эти события, неизвестно.Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в восточном направлении. Береговая охрана Японии выпустила предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР.

https://ria.ru/20220114/kndr-1767776539.html

япония

кндр (северная корея)

южная корея

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в мире, япония, кндр (северная корея), южная корея