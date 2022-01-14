https://ria.ru/20220114/inflyatsiya-1767872431.html
Россия прошла пик инфляции, заявил Силуанов
Россия прошла пик инфляции, заявил Силуанов - РИА Новости, 14.01.2022
Россия прошла пик инфляции, заявил Силуанов
России удалось пройти пик инфляции, поэтому власти привели бюджетную политику в соответствие с нормальными уровнями, заявил глава Минфина Антон Силуанов в... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:14
2022-01-14T16:14
2022-01-14T17:42
экономика
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. России удалось пройти пик инфляции, поэтому власти привели бюджетную политику в соответствие с нормальными уровнями, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК."Инфляция — это одна из тех проблем, которые мы получили с прошлого года. <...> Причины в конечном счете — это всегда монетарные факторы", — отметил он.По его словам, ими стало стремление правительства поддержать россиян в условиях пандемии, когда вводились ограничительные меры."Сработало? Сработало. Но последствия мы видим — инфляция", — сказал министр.Силуанов напомнил, что спрос был "накачан", однако предложение товаров и услуг на рынке не расширилось, в результате и произошел рост цен."Вопрос: прошли мы этот пик или нет? На наш взгляд, в целом мы прошли это и должны пройти это повышение", — подчеркнул глава Минфина.Он пояснил, что с этого года бюджетная политика приведена в соответствии с "нормальными уровнями" — сейчас нет дополнительных стимулов разогревать экономику. Кроме того, Центробанк реагирует на увеличение спроса повышением ставки. "Денежные власти сейчас делают шаги, чтобы побороть инфляционное давление", — заключил Силуанов.По данным Росстата, инфляция в России в 2021-м составила 8,39% против 4,9% годом ранее. Власти ждут, что в наступившем году рост цен удастся обуздать. Так, ЦБ рассчитывает на его снижение к концу года до 4-4,5%, а Минэкономразвития ждет до четырех процентов.По данным ООН, за год стоимость продовольствия во всем мире в среднем выросла на 28,1 процента, это наиболее значительный скачок за последние несколько лет. Эксперты объясняют такие темпы инфляции влиянием пандемии, высокими издержками и неясными климатическими условиями.
https://ria.ru/20220114/pensiya-1767854078.html
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экономика, антон силуанов, россия
16:14 14.01.2022 (обновлено: 17:42 14.01.2022)
Россия прошла пик инфляции, заявил Силуанов
Министр финансов Силуанов: пик инфляции в России пройден
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. России
удалось пройти пик инфляции, поэтому власти привели бюджетную политику в соответствие с нормальными уровнями, заявил глава Минфина Антон Силуанов
в интервью телеканалу РБК
.
"Инфляция — это одна из тех проблем, которые мы получили с прошлого года. <...> Причины в конечном счете — это всегда монетарные факторы", — отметил он.
По его словам, ими стало стремление правительства поддержать россиян в условиях пандемии, когда вводились ограничительные меры.
"Сработало? Сработало. Но последствия мы видим — инфляция", — сказал министр.
Силуанов напомнил, что спрос был "накачан", однако предложение товаров и услуг на рынке не расширилось, в результате и произошел рост цен.
"Вопрос: прошли мы этот пик или нет? На наш взгляд, в целом мы прошли это и должны пройти это повышение", — подчеркнул глава Минфина.
Он пояснил, что с этого года бюджетная политика приведена в соответствии с "нормальными уровнями" — сейчас нет дополнительных стимулов разогревать экономику. Кроме того, Центробанк реагирует на увеличение спроса повышением ставки.
"Денежные власти сейчас делают шаги, чтобы побороть инфляционное давление", — заключил Силуанов.
По данным Росстата
, инфляция в России в 2021-м составила 8,39% против 4,9% годом ранее. Власти ждут, что в наступившем году рост цен удастся обуздать. Так, ЦБ рассчитывает на его снижение к концу года до 4-4,5%, а Минэкономразвития ждет до четырех процентов.
По данным ООН
, за год стоимость продовольствия во всем мире в среднем выросла на 28,1 процента, это наиболее значительный скачок за последние несколько лет. Эксперты объясняют такие темпы инфляции влиянием пандемии, высокими издержками и неясными климатическими условиями.