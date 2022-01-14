https://ria.ru/20220114/inflyatsiya-1767801031.html
Россия сможет решить проблему с инфляцией в 2022 году, заявил Силуанов
Россия сможет решить проблему с инфляцией в 2022 году, заявил Силуанов - РИА Новости, 14.01.2022
Россия сможет решить проблему с инфляцией в 2022 году, заявил Силуанов
Россия сможет решить инфляционные проблемы в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:20
2022-01-14T11:20
2022-01-14T11:47
экономика
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия сможет решить инфляционные проблемы в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов.Инфляция в России в 2021 году, по окончательным данным Росстата, составила 8,39%."Те проблемы, а проблемы в первую очередь инфляционного характера мы видим сейчас, считаем, что в этом году мы их сможем решать, и к концу года мы ожидаем уже положительных результатов", - сказал глава Минфина РФ в ходе Гайдаровского форума.
https://ria.ru/20220113/inflyatsiya-1767610578.html
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экономика, антон силуанов, россия
11:20 14.01.2022 (обновлено: 11:47 14.01.2022)
Россия сможет решить проблему с инфляцией в 2022 году, заявил Силуанов
Министр финансов Силуанов: Россия сможет решить проблему с инфляцией в 2022 году