https://ria.ru/20220114/inflyatsiya-1767801031.html

Россия сможет решить проблему с инфляцией в 2022 году, заявил Силуанов

Россия сможет решить проблему с инфляцией в 2022 году, заявил Силуанов - РИА Новости, 14.01.2022

Россия сможет решить проблему с инфляцией в 2022 году, заявил Силуанов

Россия сможет решить инфляционные проблемы в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:20

2022-01-14T11:20

2022-01-14T11:47

экономика

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия сможет решить инфляционные проблемы в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов.Инфляция в России в 2021 году, по окончательным данным Росстата, составила 8,39%."Те проблемы, а проблемы в первую очередь инфляционного характера мы видим сейчас, считаем, что в этом году мы их сможем решать, и к концу года мы ожидаем уже положительных результатов", - сказал глава Минфина РФ в ходе Гайдаровского форума.

https://ria.ru/20220113/inflyatsiya-1767610578.html

россия

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экономика, антон силуанов, россия