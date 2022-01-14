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Уровень коллективного иммунитета в России оценили в 63,7%

Уровень коллективного иммунитета в России оценили в 63,7% - РИА Новости, 14.01.2022

Уровень коллективного иммунитета в России оценили в 63,7%

Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 62,6% до 63,7%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:52

2022-01-14T18:52

2022-01-14T18:52

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 62,6% до 63,7%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 62,6% до 63,7%, в целом эпидситуация улучшилась в девяти регионах", - рассказали в штабе.

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2022

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