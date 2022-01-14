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Уровень коллективного иммунитета в России оценили в 63,7%
Уровень коллективного иммунитета в России оценили в 63,7% - РИА Новости, 14.01.2022
Уровень коллективного иммунитета в России оценили в 63,7%
Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 62,6% до 63,7%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:52
2022-01-14T18:52
2022-01-14T18:52
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 62,6% до 63,7%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 62,6% до 63,7%, в целом эпидситуация улучшилась в девяти регионах", - рассказали в штабе.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Уровень коллективного иммунитета в России оценили в 63,7%
Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 62,6 до 63,7 процентов