https://ria.ru/20220114/ikra-1767817905.html

Резкое подорожание красной икры маловероятно, заявили в Росрыболовстве

Резкое подорожание красной икры маловероятно, заявили в Росрыболовстве - РИА Новости, 14.01.2022

Резкое подорожание красной икры маловероятно, заявили в Росрыболовстве

Резкое подорожание красной икры в России маловероятно: ее стоимость ограничена спросом и реальной покупательской способностью, и дефицита этой продукции на... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:25

2022-01-14T12:25

2022-01-14T13:07

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

россия

экономика

красная икра

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Резкое подорожание красной икры в России маловероятно: ее стоимость ограничена спросом и реальной покупательской способностью, и дефицита этой продукции на российском рынке нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства."Резкое подорожание красной икры в России маловероятно, поскольку стоимость этой продукции ограничена спросом и реальной покупательской способностью россиян", - сообщили в пресс-службе. Там также подчеркнули, что "дефицита продукции из лососевых, в том числе красной икры, на российском рынке нет".Газета "Ведомости" написала в пятницу, что поставщики красной икры уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию в связи с ее дефицитом на рынке."Согласно оценкам экспертов, емкость внутреннего рынка красной икры составляет около 16-17,5 тысячи тонн. При этом производство лососевой икры за январь-ноябрь 2021 года увеличилось в 2 раза, или на 11,2 тысяч тонн - до 22,6 тысяч тонн", - сообщили в пресс-службе. Таким образом, объем производства красной икры покрывает все потребности внутреннего рынка и дает возможность поставлять ее на экспорт.Но проблема подорожания лососевой икры заключается не только в наличии рыбы и икры, продолжили в ведомстве: дело в том, что цена производителя, как правило, не коррелируется с той ценой, которая складывается на прилавках магазинов. Так, стоимость икры у рыбаков в конечной стоимости продукта составляет около 50%, а далее цена повышается по цепочке посредников, "которые зачастую необоснованно завышают стоимость продукта", подчеркнули в пресс-службе.Кроме того, отметили в Росрыболовстве, большое влияние на российские цены на икру сегодня оказывает растущая продовольственная инфляция в мире, а также высокий спрос на икру со стороны азиатских стран. "В частности, со стороны главного икорного рынка в мире - Японии, в минувшем году поставки красной икры туда выросли. Однако это скорее повлияет на рентабельность оптового и розничного звена, чем на рост розничных цен", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20211229/ikra-1766035555.html

https://ria.ru/20211216/ikra-1763992158.html

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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия, экономика, красная икра