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Резкое подорожание красной икры маловероятно, заявили в Росрыболовстве
Резкое подорожание красной икры маловероятно, заявили в Росрыболовстве - РИА Новости, 14.01.2022
Резкое подорожание красной икры маловероятно, заявили в Росрыболовстве
Резкое подорожание красной икры в России маловероятно: ее стоимость ограничена спросом и реальной покупательской способностью, и дефицита этой продукции на... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:25
2022-01-14T13:07
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
россия
экономика
красная икра
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Резкое подорожание красной икры в России маловероятно: ее стоимость ограничена спросом и реальной покупательской способностью, и дефицита этой продукции на российском рынке нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства."Резкое подорожание красной икры в России маловероятно, поскольку стоимость этой продукции ограничена спросом и реальной покупательской способностью россиян", - сообщили в пресс-службе. Там также подчеркнули, что "дефицита продукции из лососевых, в том числе красной икры, на российском рынке нет".Газета "Ведомости" написала в пятницу, что поставщики красной икры уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию в связи с ее дефицитом на рынке."Согласно оценкам экспертов, емкость внутреннего рынка красной икры составляет около 16-17,5 тысячи тонн. При этом производство лососевой икры за январь-ноябрь 2021 года увеличилось в 2 раза, или на 11,2 тысяч тонн - до 22,6 тысяч тонн", - сообщили в пресс-службе. Таким образом, объем производства красной икры покрывает все потребности внутреннего рынка и дает возможность поставлять ее на экспорт.Но проблема подорожания лососевой икры заключается не только в наличии рыбы и икры, продолжили в ведомстве: дело в том, что цена производителя, как правило, не коррелируется с той ценой, которая складывается на прилавках магазинов. Так, стоимость икры у рыбаков в конечной стоимости продукта составляет около 50%, а далее цена повышается по цепочке посредников, "которые зачастую необоснованно завышают стоимость продукта", подчеркнули в пресс-службе.Кроме того, отметили в Росрыболовстве, большое влияние на российские цены на икру сегодня оказывает растущая продовольственная инфляция в мире, а также высокий спрос на икру со стороны азиатских стран. "В частности, со стороны главного икорного рынка в мире - Японии, в минувшем году поставки красной икры туда выросли. Однако это скорее повлияет на рентабельность оптового и розничного звена, чем на рост розничных цен", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20211229/ikra-1766035555.html
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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия, экономика, красная икра
12:25 14.01.2022 (обновлено: 13:07 14.01.2022)
 
Резкое подорожание красной икры маловероятно, заявили в Росрыболовстве

Росрыболовство: резкое подорожание красной икры в России маловероятно

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПродажа красной икры на "Рынке на Ленинском" в Москве
Продажа красной икры на Рынке на Ленинском в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Продажа красной икры на "Рынке на Ленинском" в Москве
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Резкое подорожание красной икры в России маловероятно: ее стоимость ограничена спросом и реальной покупательской способностью, и дефицита этой продукции на российском рынке нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства.
"Резкое подорожание красной икры в России маловероятно, поскольку стоимость этой продукции ограничена спросом и реальной покупательской способностью россиян", - сообщили в пресс-службе. Там также подчеркнули, что "дефицита продукции из лососевых, в том числе красной икры, на российском рынке нет".
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Газета "Ведомости" написала в пятницу, что поставщики красной икры уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию в связи с ее дефицитом на рынке.
"Согласно оценкам экспертов, емкость внутреннего рынка красной икры составляет около 16-17,5 тысячи тонн. При этом производство лососевой икры за январь-ноябрь 2021 года увеличилось в 2 раза, или на 11,2 тысяч тонн - до 22,6 тысяч тонн", - сообщили в пресс-службе. Таким образом, объем производства красной икры покрывает все потребности внутреннего рынка и дает возможность поставлять ее на экспорт.
Но проблема подорожания лососевой икры заключается не только в наличии рыбы и икры, продолжили в ведомстве: дело в том, что цена производителя, как правило, не коррелируется с той ценой, которая складывается на прилавках магазинов. Так, стоимость икры у рыбаков в конечной стоимости продукта составляет около 50%, а далее цена повышается по цепочке посредников, "которые зачастую необоснованно завышают стоимость продукта", подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, отметили в Росрыболовстве, большое влияние на российские цены на икру сегодня оказывает растущая продовольственная инфляция в мире, а также высокий спрос на икру со стороны азиатских стран. "В частности, со стороны главного икорного рынка в мире - Японии, в минувшем году поставки красной икры туда выросли. Однако это скорее повлияет на рентабельность оптового и розничного звена, чем на рост розничных цен", - заключили в ведомстве.
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Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)РоссияЭкономикаКрасная икра
 
 
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