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Источник назвал главную задачу Грызлова на посту посла в Минске
Источник назвал главную задачу Грызлова на посту посла в Минске - РИА Новости, 14.01.2022
Источник назвал главную задачу Грызлова на посту посла в Минске
Новому посолу РФ в Белоруссии Борису Грызлову предстоит работа над укреплением союзной интеграции и усилением координации двух стран на международной арене,... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:37
2022-01-14T17:49
политика
белоруссия
борис грызлов
владимир путин
союзное государство
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Новому посолу РФ в Белоруссии Борису Грызлову предстоит работа над укреплением союзной интеграции и усилением координации двух стран на международной арене, сообщил источник РИА Новости.Ранее в пятницу президент России Владимир Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии. При этом Грызлов останется председателем высшего совета партии "Единая Россия"."Нынешний период российско-белорусских отношений связан с общими задачами по укреплению союзной интеграции и усилению координации двух стран на международной арене", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, с чем предстоит иметь дело новому послу."Эти задачи стоят перед внешнеполитическими ведомствами и двусторонними посольствами России и Белоруссии", - добавил источник.Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке. С марта 2001 года по декабрь 2003 года – министр внутренних дел России. В декабре 2003 года был избран депутатом Госдумы четвертого созыва, в декабре 2007-го – пятого созыва. В обоих созывах был спикером. 26 декабря 2015 года Путин назначил Грызлова полномочным представителем РФ в Контактной группе по Украине. 22 декабря 2021 года комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на пост российского посла в Белоруссии.
https://ria.ru/20210911/sotrudnichestvo-1749584066.html
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политика, белоруссия, борис грызлов, владимир путин, союзное государство, россия
17:37 14.01.2022 (обновлено: 17:49 14.01.2022)
 
Источник назвал главную задачу Грызлова на посту посла в Минске

Источник: Грызлову в должности посла предстоит работать над союзной интеграцией стран

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Новому посолу РФ в Белоруссии Борису Грызлову предстоит работа над укреплением союзной интеграции и усилением координации двух стран на международной арене, сообщил источник РИА Новости.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии. При этом Грызлов останется председателем высшего совета партии "Единая Россия".
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"Нынешний период российско-белорусских отношений связан с общими задачами по укреплению союзной интеграции и усилению координации двух стран на международной арене", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, с чем предстоит иметь дело новому послу.
"Эти задачи стоят перед внешнеполитическими ведомствами и двусторонними посольствами России и Белоруссии", - добавил источник.
Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке. С марта 2001 года по декабрь 2003 года – министр внутренних дел России. В декабре 2003 года был избран депутатом Госдумы четвертого созыва, в декабре 2007-го – пятого созыва. В обоих созывах был спикером. 26 декабря 2015 года Путин назначил Грызлова полномочным представителем РФ в Контактной группе по Украине. 22 декабря 2021 года комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на пост российского посла в Белоруссии.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
15:47
Биография Бориса Грызлова
 
ПолитикаБелоруссияБорис ГрызловВладимир ПутинСоюзное государствоРоссия
 
 
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