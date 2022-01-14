https://ria.ru/20220114/gryzlov-1767894046.html

Источник назвал главную задачу Грызлова на посту посла в Минске

Источник назвал главную задачу Грызлова на посту посла в Минске - РИА Новости, 14.01.2022

Источник назвал главную задачу Грызлова на посту посла в Минске

Новому посолу РФ в Белоруссии Борису Грызлову предстоит работа над укреплением союзной интеграции и усилением координации двух стран на международной арене,... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:37

2022-01-14T17:37

2022-01-14T17:49

политика

белоруссия

борис грызлов

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Новому посолу РФ в Белоруссии Борису Грызлову предстоит работа над укреплением союзной интеграции и усилением координации двух стран на международной арене, сообщил источник РИА Новости.Ранее в пятницу президент России Владимир Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии. При этом Грызлов останется председателем высшего совета партии "Единая Россия"."Нынешний период российско-белорусских отношений связан с общими задачами по укреплению союзной интеграции и усилению координации двух стран на международной арене", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, с чем предстоит иметь дело новому послу."Эти задачи стоят перед внешнеполитическими ведомствами и двусторонними посольствами России и Белоруссии", - добавил источник.Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке. С марта 2001 года по декабрь 2003 года – министр внутренних дел России. В декабре 2003 года был избран депутатом Госдумы четвертого созыва, в декабре 2007-го – пятого созыва. В обоих созывах был спикером. 26 декабря 2015 года Путин назначил Грызлова полномочным представителем РФ в Контактной группе по Украине. 22 декабря 2021 года комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на пост российского посла в Белоруссии.

https://ria.ru/20210911/sotrudnichestvo-1749584066.html

https://ria.ru/20220114/gryzlov-1767865428.html

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политика, белоруссия, борис грызлов, владимир путин, союзное государство, россия