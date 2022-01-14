https://ria.ru/20220114/gryzlov-1767872840.html

Грызлов будет совмещать посты главы высшего совета "Единой России" и посла

Грызлов будет совмещать посты главы высшего совета "Единой России" и посла - РИА Новости, 14.01.2022

Грызлов будет совмещать посты главы высшего совета "Единой России" и посла

Борис Грызлов, назначенный послом РФ в Белоруссии, останется председателем высшего совета партии "Единая Россия", избрание и прекращение полномочий решает... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T16:15

2022-01-14T16:15

2022-01-14T16:15

политика

белоруссия

борис грызлов

единая россия

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Борис Грызлов, назначенный послом РФ в Белоруссии, останется председателем высшего совета партии "Единая Россия", избрание и прекращение полномочий решает съезд, который в ближайшее время не планируется, заявили РИА Новости в пресс-службе партии."Избрание и прекращение полномочий председателя высшего совета партии относится к компетенциями съезда партии. Мы не планируем в ближайшее время его проводить", - сказали в партии.

https://ria.ru/20220114/gryzlov-1767865428.html

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