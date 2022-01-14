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Грызлов будет совмещать посты главы высшего совета "Единой России" и посла
Грызлов будет совмещать посты главы высшего совета "Единой России" и посла - РИА Новости, 14.01.2022
Грызлов будет совмещать посты главы высшего совета "Единой России" и посла
Борис Грызлов, назначенный послом РФ в Белоруссии, останется председателем высшего совета партии "Единая Россия", избрание и прекращение полномочий решает... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:15
2022-01-14T16:15
2022-01-14T16:15
политика
белоруссия
борис грызлов
единая россия
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Борис Грызлов, назначенный послом РФ в Белоруссии, останется председателем высшего совета партии "Единая Россия", избрание и прекращение полномочий решает съезд, который в ближайшее время не планируется, заявили РИА Новости в пресс-службе партии."Избрание и прекращение полномочий председателя высшего совета партии относится к компетенциями съезда партии. Мы не планируем в ближайшее время его проводить", - сказали в партии.
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политика, белоруссия, борис грызлов, единая россия, россия
Грызлов будет совмещать посты главы высшего совета "Единой России" и посла
Новый посол в Минске Грызлов сохранит пост главы высшего совета "Единой России"