https://ria.ru/20220114/gryzlov-1767860065.html

Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии

Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии - РИА Новости, 14.01.2022

Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии

Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T15:28

2022-01-14T15:28

2022-01-14T16:15

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", — говорится в тексте документа.Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 22 декабря прошлого года одобрил кандидатуру Грызлова на эту должность. Он сменит Евгения Лукьянова, назначенного послом в марте. До этого, с 30 апреля 2019-го, главой дипмиссии в Минске был Дмитрий Мезенцев.С декабря 2015 года Грызлов занимал пост полномочного представителя России в Контактной группе по Украине. Награжден орденом Почета, орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, орденом Александра Невского, медалью П. А. Столыпина II степени.

https://ria.ru/20220114/gryzlov-1767865428.html

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белоруссия, в мире, борис грызлов, владимир путин, россия, минск, снг, госдума рф