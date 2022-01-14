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Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии
Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии - РИА Новости, 14.01.2022
Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии
Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:28
2022-01-14T16:15
белоруссия
в мире
борис грызлов
владимир путин
россия
минск
снг
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", — говорится в тексте документа.Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 22 декабря прошлого года одобрил кандидатуру Грызлова на эту должность. Он сменит Евгения Лукьянова, назначенного послом в марте. До этого, с 30 апреля 2019-го, главой дипмиссии в Минске был Дмитрий Мезенцев.С декабря 2015 года Грызлов занимал пост полномочного представителя России в Контактной группе по Украине. Награжден орденом Почета, орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, орденом Александра Невского, медалью П. А. Столыпина II степени.
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белоруссия, в мире, борис грызлов, владимир путин, россия, минск, снг, госдума рф
15:28 14.01.2022 (обновлено: 16:15 14.01.2022)
 
Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии

Президент Путин подписал указ о назначении Бориса Грызлова послом в Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Борис Грызлов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", — говорится в тексте документа.
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 22 декабря прошлого года одобрил кандидатуру Грызлова на эту должность. Он сменит Евгения Лукьянова, назначенного послом в марте. До этого, с 30 апреля 2019-го, главой дипмиссии в Минске был Дмитрий Мезенцев.
С декабря 2015 года Грызлов занимал пост полномочного представителя России в Контактной группе по Украине.
Награжден орденом Почета, орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, орденом Александра Невского, медалью П. А. Столыпина II степени.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
15:47
Биография Бориса Грызлова
 
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