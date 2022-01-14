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Китай снимает ограничения на прием грузов по железной дороге
Китай снимает ограничения на прием грузов по железной дороге - РИА Новости, 14.01.2022
Китай снимает ограничения на прием грузов по железной дороге
Китайские железные дороги с 14 января снимают ограничения, введенные в декабре, на прием грузов через железнодорожные погранпереходы, сообщают РЖД. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:43
2022-01-14T15:43
2022-01-14T15:43
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Китайские железные дороги с 14 января снимают ограничения, введенные в декабре, на прием грузов через железнодорожные погранпереходы, сообщают РЖД."Мы получили официальное уведомление от Пекина, что китайские железные дороги с сегодняшнего дня снимают ограничения на прием грузов через железнодорожные погранпереходы. Они были введены в начале декабря 2021 года в рамках усиления мер по профилактике Covid 19 и контролю над эпидемиологической ситуацией", - сообщается в официальном Telegram-канале холдинга."Правда, это не будет касаться необработанной древесины, экспорт которой ограничен с 1 января решением правительства. Практически все вагоны с кругляком, "застрявшие" накануне этого из-за неприема китайской стороной, по согласованию с грузовладельцами уже перенаправили по новым адресам. Лес будет реализован на внутреннем рынке", - уточняют РЖД.
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экономика, в мире, китай, ржд
Китай снимает ограничения на прием грузов по железной дороге
Китай снимает ограничения на прием грузов через железнодорожные погранпереходы