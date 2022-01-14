Лавров предложил Грузии присоединиться к формату "3+3" по Закавказью
Глава МИД Лавров: Грузия могла бы присоединиться к формату "3+3" по Закавказью
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Грузия могла бы присоединиться к формату "3+3" (три страны Южного Кавказа, Россия, Турция и Иран) по Закавказью.
Министр, выступая на пресс-конференции, напомнил, что идея формата сразу была поддержана российской стороной.
"И сразу же с первых дней ее обсуждения и при подготовке к состоявшейся в Москве встрече выступали за то, чтобы наши грузинские соседи также были вовлечены в этот процесс, исходя из того, что, чем больше возможностей для общения, тем, наверное, лучше решение остающихся проблем", - пояснил он.
Министр напомнил, что "сейчас мы с грузинскими коллегами общаемся в рамках Женевских дискуссий по Закавказью", где обсуждается последствия агрессии Грузии в 2008 году, и в рамках неофициального двустороннего канала, который создан был между Москвой и Тбилиси достаточно давно. "Процессы, начатые в формате "три плюс три", они гораздо более значимы, на мой взгляд, потому что обсуждаются в этом формате перспективы развития всего этого региона", - добавил он.
Министр сказал, что подключение Грузии к формату "не будет их ни к чему обязывать в том, что касается их политических позиций".
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.