https://ria.ru/20220114/gololed-1767855803.html
Москвичей предупредили о сильном гололеде
Москвичей предупредили о сильном гололеде - РИА Новости, 14.01.2022
Москвичей предупредили о сильном гололеде
Вечером в Москве оттепель сменится устойчивой минусовой температурой, ночью на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица толщиной 3-8 миллиметров,... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:07
2022-01-14T15:07
2022-01-14T15:21
общество
москва
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вечером в Москве оттепель сменится устойчивой минусовой температурой, ночью на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица толщиной 3-8 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."После 21.00 оттепель сменится устойчивой минусовой температурой, вся снежно-водяная "каша" замерзнет, и в темное время суток на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица толщиной 3-8 миллиметров", - рассказал Тишковец.
https://radiosputnik.ria.ru/20220113/pogoda-1767673174.html
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РИА Новости
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общество, москва
15:07 14.01.2022 (обновлено: 15:21 14.01.2022)
Москвичей предупредили о сильном гололеде
В Москве в пятницу вечером ожидают похолодание и гололед