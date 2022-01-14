https://ria.ru/20220114/gololed-1767855803.html

Москвичей предупредили о сильном гололеде

Москвичей предупредили о сильном гололеде - РИА Новости, 14.01.2022

Москвичей предупредили о сильном гололеде

Вечером в Москве оттепель сменится устойчивой минусовой температурой, ночью на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица толщиной 3-8 миллиметров,... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T15:07

2022-01-14T15:07

2022-01-14T15:21

общество

москва

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вечером в Москве оттепель сменится устойчивой минусовой температурой, ночью на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица толщиной 3-8 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."После 21.00 оттепель сменится устойчивой минусовой температурой, вся снежно-водяная "каша" замерзнет, и в темное время суток на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица толщиной 3-8 миллиметров", - рассказал Тишковец.

https://radiosputnik.ria.ru/20220113/pogoda-1767673174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва