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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/golikova-1767786096.html
Общественные места можно будет посещать по ПЦР-тесту, заявила Голикова
Общественные места можно будет посещать по ПЦР-тесту, заявила Голикова - РИА Новости, 14.01.2022
Общественные места можно будет посещать по ПЦР-тесту, заявила Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти сохранят возможность доступа в общественные места после 1 февраля для не имеющих сертификаты по... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:04
2022-01-14T10:06
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти сохранят возможность доступа в общественные места после 1 февраля для не имеющих сертификаты по отрицательному ПЦР-тесту.Соответствующая поправка к законопроекту о QR-кодах будет внесена в пятницу. При этом рассмотрение законопроекта во втором чтении решено отложить."Сохранение возможности и после 1 февраля 2022 года, в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР", - сказала Голикова в журналистам, приводя примеры поправок.Также, по ее словам, Минздрав получит полномочия устанавливать срок действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки.Военнослужащие и приравненные к ним лица получат сертификаты с соблюдением необходимых требований защиты их данных.
https://ria.ru/20220114/zakonoproekt-1767785538.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна голикова, россия
10:04 14.01.2022 (обновлено: 10:06 14.01.2022)
 
Общественные места можно будет посещать по ПЦР-тесту, заявила Голикова

Вице-премьер Голикова заявила, что общественные места можно будет посещать по ПЦР-тесту

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти сохранят возможность доступа в общественные места после 1 февраля для не имеющих сертификаты по отрицательному ПЦР-тесту.
Соответствующая поправка к законопроекту о QR-кодах будет внесена в пятницу. При этом рассмотрение законопроекта во втором чтении решено отложить.
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"Сохранение возможности и после 1 февраля 2022 года, в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР", - сказала Голикова в журналистам, приводя примеры поправок.
Также, по ее словам, Минздрав получит полномочия устанавливать срок действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки.
Военнослужащие и приравненные к ним лица получат сертификаты с соблюдением необходимых требований защиты их данных.
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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