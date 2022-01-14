https://ria.ru/20220114/golikova-1767786096.html

Общественные места можно будет посещать по ПЦР-тесту, заявила Голикова

Общественные места можно будет посещать по ПЦР-тесту, заявила Голикова - РИА Новости, 14.01.2022

Общественные места можно будет посещать по ПЦР-тесту, заявила Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти сохранят возможность доступа в общественные места после 1 февраля для не имеющих сертификаты по... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T10:04

2022-01-14T10:04

2022-01-14T10:06

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

татьяна голикова

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти сохранят возможность доступа в общественные места после 1 февраля для не имеющих сертификаты по отрицательному ПЦР-тесту.Соответствующая поправка к законопроекту о QR-кодах будет внесена в пятницу. При этом рассмотрение законопроекта во втором чтении решено отложить."Сохранение возможности и после 1 февраля 2022 года, в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР", - сказала Голикова в журналистам, приводя примеры поправок.Также, по ее словам, Минздрав получит полномочия устанавливать срок действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки.Военнослужащие и приравненные к ним лица получат сертификаты с соблюдением необходимых требований защиты их данных.

https://ria.ru/20220114/zakonoproekt-1767785538.html

https://ria.ru/20220112/qr-kod-1767484640.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна голикова, россия