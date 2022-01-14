https://ria.ru/20220114/gazprom-1767940594.html
"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG - РИА Новости, 15.01.2022
"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
"Газпром" через суд требует повысить цену на газ для Польши, говорится в сообщении польского газового монополиста PGNiG. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-14T23:27
2022-01-14T23:27
2022-01-15T00:22
экономика
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ВАРШАВА, 14 янв — РИА Новости. "Газпром" через суд требует повысить цену на газ для Польши, говорится в сообщении польского газового монополиста PGNiG."Газпром" ожидает, что контрактную цену повысят задним числом — в рамках его заявок на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020-го, отметили в PGNiG.Председатель ее правления Павел Маевский назвал требование повысить цену совершенно необоснованным, отметив, что компания готова "продемонстрировать это в Арбитражном суде"."PGNiG продолжает действовать в направлении изменения ценовых условий поставок природного газа, реализуемых по Ямальскому контракту. Следует отметить, что вышеупомянутые заявки "Газпрома" на пересмотр были поданы в ответ на запросы PGNiG о снижении контрактной цены от 1 ноября 2017 года и 1 ноября 2020 года, причем в условиях рекордно высоких цен на газ в Европе", — цитирует Маевского пресс-служба PGNiG."Газпром экспорт" подтвердил, что обратился в международный арбитраж для ретроспективного пересмотра цены по контракту с польской PGNiG от 1996 года.Обращение касается контрактного периода с ноября 2017 года, уточнили компании.Как сообщалось ранее, "Газпром экспорт" направил в адрес PGNiG требование о пересмотре с 1 ноября 2017 года контрактной цены на газ. По договору, спустя три года у "Газпром экспорта" появилось право требовать очередного пересмотра цены с 1 ноября 2020 года, которым он также воспользовался.Российская сторона открыта "к поиску возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров", добавили в компании.Долгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров газа в год. Согласно так называемому пункту take-or-pay, концерн обязан купить не менее 8,7 миллиарда кубометров газа в год. Контракт действует до конца 2022 года. Руководство Польши неоднократно заявляло, что не намерено его продлевать.
https://ria.ru/20211208/defitsit-1762842316.html
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экономика, газпром, pgnig, стокгольм (город), польша
23:27 14.01.2022 (обновлено: 00:22 15.01.2022)
"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
"Газпром" через суд потребовал повысить цену на газ для компании PGNiG в Польше
ВАРШАВА, 14 янв — РИА Новости.
"Газпром
" через суд требует повысить цену на газ для Польши
, говорится в сообщении польского газового монополиста PGNiG
.
"Четырнадцатого января 2022 года PGNiG получила от представителя ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" иск в Арбитражный суд Стокгольма, касающийся требования изменения ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому контракту", — говорится в сообщении.
"Газпром" ожидает, что контрактную цену повысят задним числом — в рамках его заявок на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020-го, отметили в PGNiG.
Председатель ее правления Павел Маевский назвал требование повысить цену совершенно необоснованным, отметив, что компания готова "продемонстрировать это в Арбитражном суде".
"PGNiG продолжает действовать в направлении изменения ценовых условий поставок природного газа, реализуемых по Ямальскому контракту. Следует отметить, что вышеупомянутые заявки "Газпрома" на пересмотр были поданы в ответ на запросы PGNiG о снижении контрактной цены от 1 ноября 2017 года и 1 ноября 2020 года, причем в условиях рекордно высоких цен на газ в Европе", — цитирует Маевского пресс-служба PGNiG.
"Газпром экспорт" подтвердил, что обратился в международный арбитраж для ретроспективного пересмотра цены по контракту с польской PGNiG от 1996 года.
Обращение касается контрактного периода с ноября 2017 года, уточнили компании.
Как сообщалось ранее, "Газпром экспорт" направил в адрес PGNiG требование о пересмотре с 1 ноября 2017 года контрактной цены на газ. По договору, спустя три года у "Газпром экспорта" появилось право требовать очередного пересмотра цены с 1 ноября 2020 года, которым он также воспользовался.
"Принимая во внимание то, что коммерческие переговоры по пересмотру цены в соответствии с требованиями "Газпром экспорта" не привели к достижению договоренностей, российская компания в соответствии с контрактными условиями передала эти споры на разрешение арбитражного трибунала", — пояснили в "Газпром экспорте".
Российская сторона открыта "к поиску возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров", добавили в компании.
Долгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров газа в год. Согласно так называемому пункту take-or-pay, концерн обязан купить не менее 8,7 миллиарда кубометров газа в год. Контракт действует до конца 2022 года. Руководство Польши неоднократно заявляло, что не намерено его продлевать.