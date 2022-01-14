Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220114/gazprom-1767940594.html
"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG - РИА Новости, 15.01.2022
"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
"Газпром" через суд требует повысить цену на газ для Польши, говорится в сообщении польского газового монополиста PGNiG. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-14T23:27
2022-01-15T00:22
экономика
газпром
pgnig
стокгольм (город)
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/96/1555279694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d3858ac56ad480d5da3f694a812c3d9.jpg
ВАРШАВА, 14 янв — РИА Новости. "Газпром" через суд требует повысить цену на газ для Польши, говорится в сообщении польского газового монополиста PGNiG."Газпром" ожидает, что контрактную цену повысят задним числом — в рамках его заявок на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020-го, отметили в PGNiG.Председатель ее правления Павел Маевский назвал требование повысить цену совершенно необоснованным, отметив, что компания готова "продемонстрировать это в Арбитражном суде"."PGNiG продолжает действовать в направлении изменения ценовых условий поставок природного газа, реализуемых по Ямальскому контракту. Следует отметить, что вышеупомянутые заявки "Газпрома" на пересмотр были поданы в ответ на запросы PGNiG о снижении контрактной цены от 1 ноября 2017 года и 1 ноября 2020 года, причем в условиях рекордно высоких цен на газ в Европе", — цитирует Маевского пресс-служба PGNiG."Газпром экспорт" подтвердил, что обратился в международный арбитраж для ретроспективного пересмотра цены по контракту с польской PGNiG от 1996 года.Обращение касается контрактного периода с ноября 2017 года, уточнили компании.Как сообщалось ранее, "Газпром экспорт" направил в адрес PGNiG требование о пересмотре с 1 ноября 2017 года контрактной цены на газ. По договору, спустя три года у "Газпром экспорта" появилось право требовать очередного пересмотра цены с 1 ноября 2020 года, которым он также воспользовался.Российская сторона открыта "к поиску возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров", добавили в компании.Долгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров газа в год. Согласно так называемому пункту take-or-pay, концерн обязан купить не менее 8,7 миллиарда кубометров газа в год. Контракт действует до конца 2022 года. Руководство Польши неоднократно заявляло, что не намерено его продлевать.
https://ria.ru/20211208/defitsit-1762842316.html
https://ria.ru/20211208/gaz-1762841435.html
стокгольм (город)
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/96/1555279694_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c8163c6a5b4ab721982b4f4242cb116.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, газпром, pgnig, стокгольм (город), польша
23:27 14.01.2022 (обновлено: 00:22 15.01.2022)
 
"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG

"Газпром" через суд потребовал повысить цену на газ для компании PGNiG в Польше

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Логотип компании "Газпром"
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 14 янв — РИА Новости. "Газпром" через суд требует повысить цену на газ для Польши, говорится в сообщении польского газового монополиста PGNiG.

"Четырнадцатого января 2022 года PGNiG получила от представителя ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" иск в Арбитражный суд Стокгольма, касающийся требования изменения ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому контракту", — говорится в сообщении.

"Газпром" ожидает, что контрактную цену повысят задним числом — в рамках его заявок на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020-го, отметили в PGNiG.
Председатель ее правления Павел Маевский назвал требование повысить цену совершенно необоснованным, отметив, что компания готова "продемонстрировать это в Арбитражном суде".
"PGNiG продолжает действовать в направлении изменения ценовых условий поставок природного газа, реализуемых по Ямальскому контракту. Следует отметить, что вышеупомянутые заявки "Газпрома" на пересмотр были поданы в ответ на запросы PGNiG о снижении контрактной цены от 1 ноября 2017 года и 1 ноября 2020 года, причем в условиях рекордно высоких цен на газ в Европе", — цитирует Маевского пресс-служба PGNiG.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 21:38
Концерн PGNiG предупредил о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа
"Газпром экспорт" подтвердил, что обратился в международный арбитраж для ретроспективного пересмотра цены по контракту с польской PGNiG от 1996 года.
Обращение касается контрактного периода с ноября 2017 года, уточнили компании.
Как сообщалось ранее, "Газпром экспорт" направил в адрес PGNiG требование о пересмотре с 1 ноября 2017 года контрактной цены на газ. По договору, спустя три года у "Газпром экспорта" появилось право требовать очередного пересмотра цены с 1 ноября 2020 года, которым он также воспользовался.

"Принимая во внимание то, что коммерческие переговоры по пересмотру цены в соответствии с требованиями "Газпром экспорта" не привели к достижению договоренностей, российская компания в соответствии с контрактными условиями передала эти споры на разрешение арбитражного трибунала", — пояснили в "Газпром экспорте".

Российская сторона открыта "к поиску возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров", добавили в компании.
Долгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров газа в год. Согласно так называемому пункту take-or-pay, концерн обязан купить не менее 8,7 миллиарда кубометров газа в год. Контракт действует до конца 2022 года. Руководство Польши неоднократно заявляло, что не намерено его продлевать.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 21:30
Цены на газ в Европе останутся высокими до весны 2022 года, заявили в PGNiG
 
ЭкономикаГазпромPGNiGСтокгольм (город)Польша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58США поприветствовали шаги России в борьбе с хакерами
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
22:34Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст
22:21В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации
22:19В Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобили
Лента новостейМолния
США призвали судить арестованных в России хакеров из REvilВ США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныСША поприветствовали шаги России в борьбе с хакерамиПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИЭкс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил МинюстВ реестр СМИ-иноагентов включили две новые организацииВ Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобили