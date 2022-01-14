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Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 14.01.2022
Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
Цены фьючерсов на газ в Европе в пятницу после активного роста в первой половине дня опустились до отметки чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T23:42
2022-01-14T23:42
в мире
азия
европа
северный поток — 2
цены на нефть
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе в пятницу после активного роста в первой половине дня опустились до отметки чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 1084 доллара. В первые полчаса торгов цены подскакивали примерно на 12%, превысив отметку в 1100 долларов. Однако затем рост несколько замедлился, а к завершению торгов цены перешли в минус. Максимальный показатель составил 1131 доллар, а минимальным стало значение закрытия в 984 доллара, что на 2,3% ниже расчетной цены четверга.Цены на газ в Европе 21 декабря достигли исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчетная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое — до 1020 долларов на 30 декабря.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.На настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия.
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в мире, азия, европа, северный поток — 2, цены на нефть
23:42 14.01.2022
 
Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов

Цены фьючерсов на газ в Европе опустились чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе в пятницу после активного роста в первой половине дня опустились до отметки чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 1084 доллара. В первые полчаса торгов цены подскакивали примерно на 12%, превысив отметку в 1100 долларов. Однако затем рост несколько замедлился, а к завершению торгов цены перешли в минус. Максимальный показатель составил 1131 доллар, а минимальным стало значение закрытия в 984 доллара, что на 2,3% ниже расчетной цены четверга.
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Цены на газ в Европе 21 декабря достигли исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчетная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое — до 1020 долларов на 30 декабря.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
На настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия.
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