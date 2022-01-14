https://ria.ru/20220114/gaz-1767939251.html

Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 14.01.2022

Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов

Цены фьючерсов на газ в Европе в пятницу после активного роста в первой половине дня опустились до отметки чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T23:42

2022-01-14T23:42

2022-01-14T23:42

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цены на нефть

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе в пятницу после активного роста в первой половине дня опустились до отметки чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 1084 доллара. В первые полчаса торгов цены подскакивали примерно на 12%, превысив отметку в 1100 долларов. Однако затем рост несколько замедлился, а к завершению торгов цены перешли в минус. Максимальный показатель составил 1131 доллар, а минимальным стало значение закрытия в 984 доллара, что на 2,3% ниже расчетной цены четверга.Цены на газ в Европе 21 декабря достигли исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчетная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое — до 1020 долларов на 30 декабря.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.На настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия.

https://ria.ru/20220114/energokrizis-1767928981.html

https://ria.ru/20220114/energoperekhod-1767846002.html

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в мире, азия, европа, северный поток — 2, цены на нефть